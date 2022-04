Kylian Mbappé renovaría su contrato con el París Saint-Germain Football Club y dejaría al Real Madrid Club de Futbol con las ganas de concretar su fichaje.

En las últimas horas, el delantero francés Kylian Mbappé habría cambiado por completo su decisión de ir a jugar al futbol de España con el Real Madrid Club de Futbol.

Pese a que el campeón del mundo estaría cumpliendo uno de sus sueños, jugar con el equipo merengue, su mente y su carrera seguirían en la Ligue 1 de Francia con el París Saint-Germain Football Club.

Kylian Mbappé dice no tener tomada una decisión

Kylian Mbappé dijo que cuando tenga lista la decisión de continuar con el París Saint-Germain Football Club o salir de este equipo, lo dirá públicamente.

Tras el partido en el que el PSG goleó 5-2 al Football Club Lorient, la figura del equipo parisino fue cuestionado sobre esta situación.

Ante los micrófonos de Prime Video, el futbolista destacó que no quiere tomar una decisión que al final le haga verse equivocado.

Kylian Mbappé anotó 4 goles con la Selección de futbol de Francia. (FRANCK FIFE / AFP)

“Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión”, dijo en un principio Mbappé.

“Lo estoy pensando, hay elementos nuevos, muchas cosas, parámetros, no quiero equivocarme”, apuntó el seleccionado francés.

Y entonces fue cuando aseguró que el día que tenga una opción tomada, lo hará público.

“Quiero tomar la decisión correcta. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no tengo que responder ante nadie. Es una elección personal. Si he tomado mi decisión, lo digo y lo asumo”, destacó el jugador de 23 años de edad .

Kylian Mbappé es el sueño del Real Madrid Club de Futbol

Desde Florentino Pérez hasta los aficionados del Real Madrid Club de Futbol, el sueño merengue es fichar al francés Kylian Mbappé.

El cuadro de la casa blanca española desea tener en sus filas al campeón del mundo en la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Rusia 2018 y convertirlo en una de las figuras del conjunto madrileño.