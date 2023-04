Néstor Araujo dio una opinión respecto a los abucheos que sufrió la Selección Mexicana; aunque sin duda sus declaraciones sorprendieron a todos.

Y es que, lejos de defender a sus compañeros de equipo, Néstor Araujo “apoyó” a los fans y respaldó sus acciones en el recinto.

En conferencia de prensa, el futbolista respetó las acciones de los fans pues aseguró que todos tienen derecho a expresarse, aunque eso implique abuchear a sus compañeros futbolistas.

“Creo que la gente tiene su derecho de expresarse. Como futbolista y profesional tienes que saber encarar ese tema, hay que respetarlo. Tratar de seguir trabajando, la gente quiere que su selección guste y gane y vamos por el camino, no va a ser fácil. Cocca nos ha tratado de inculcar lo que quiere”, dijo en conferencia de prensa.

Néstor Araujo manda mensaje a Guillermo Ochoa

Por otro lado, Néstor Araujo aseguró que esta vez le tocó a Guillermo Ochoa y a Diego Lainez, incluso a técnico del Tri, Diego Cocca, pero pudo haber sido cualquier otro jugador

“Es importante que la gente esté en el estadio, aunque abuchee a algunos compañeros, así abuchee a la Selección. Es importante que hagan la entrada que hicieron en el Azteca”, agregó.

Jugadores se pronuncian ante los abucheos

Uno de los jugadores que se pronunció respecto a los abucheos, fue Chicharito Hernández. Y es que, el delantero quien desde 2019 no juega un partido con el Tri, dijo que el apoyo se debería de ver siempre y no solo cuando las cosas van bien.

“Porque cuando caen los goles y todo va saliendo muy bien no hay apoyo, festejas, no apoyas, y entonces cuando abucheas no estás apoyando”, aseguró.

Y es que, Diego Cocca, Guillermo Ochoa, Diego Lainez fueron algunos de los jugadores que recibieron más abucheos en el Estadio Azteca después de enfrentar a Jamaica.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok