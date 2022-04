Nahuel Guzmán dio un tremendo regaño a sus compañeros del Club Tigres, después de la eliminación a manos del Club León en el pasado torneo de Apertura 2021.

Salió a la luz pública un video tomado en el vestidor del Club Tigres, justo después de la eliminación del cuadro regio en las semifinales pasadas.

En el video se escucha el discurso del portero argentino, reclamando a sus compañeros por su forma de defender, pero también agradeciendo por la forma en que se entregaron a lo largo del torneo.

Nahuel Guzmán enfrentó a la plantilla del club por no acatar sus órdenes en la cancha, en las que les pedía que no se metieran tan “atrás”, cuando venía el ataque del rival.

En las semifinales del Apertura 2021, el Club León eliminó al Club Tigres por mejor posición en la tabla, después de que el marcador global quedara igualado a tres goles.

Nahuel Guzmán para que Tigres no perdiera por más diferencia (Mexsport)

¿Qué le reclamó Nahuel Guzmán a sus compañeros del Club Tigres?

En el video circulante, se ve a Nahuel Guzmán en el vestidor del Club Tigres, reclamando de forma muy seria a sus compañeros.

“Una cosa nada más”, inició el llamado Patón. “Hicimos mejor partido. Pero hay un detalle que se los digo muy puntual: No se metan al arco cuando llegan los rivales y si se meten sáquenla”.

El tono de voz del portero argentino, subía cada vez más: “Marquen al delantero, al que le sirve. El flaco lo hace un montón de veces y se meten al arco. Pasan a marcar interactivo. Uno en medio nos hizo un gol así”.

Ya gritando, Nahuel Guzmán solicitó que sus compañeros de equipos, hagan su y trabajo: “No se metan más al arco, déjenme que atajo yo, Miguel (Ortega, el portero suplente), el arquero y si se van a meter saquen a la mierda, porque nos hacen un gol abajo del arco… ¡Marquen a quien hace el gol!”.

Después de unos segundos, ya desahogado, el portero quiso agradecer por el torneo que se hizo: “Todo los demás, estoy muy agradecido a pesar de que quedamos fuera”.

Pero se acordó de las fallas, y volvió a arremeter: “Me cansé de decirles no se metan al arco. Sáquense la rabia con lo que sea, no sirve de nada. Encárense en las redes porque no sirve de nada, ya está”.

Nahuel Guzmán, un ejemplo de liderazgo en el vestidor y en el campo!Aparece en las buenas y en las malas! Un portero de época, dámelo siempre en mi equipo! En esta y en todas las vidas! pic.twitter.com/GzC9BkEAdm — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) April 7, 2022

La carrera de Nahuel Guzmán en México

Nahuel Guzmán llegó a México para jugar con el Club Tigres en el 2014, y no se ha ido de ahí, convirtiéndose en uno de los más grandes referentes de la institución.

Con el cuadro regio ha ganado cuatro torneos de Liga MX; tres Campeón de Campeones y además fue campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf en el 2020. Es considerado como uno de los mejores portero en la historia de los Tigres.