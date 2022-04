Florian Thauvin ya es una figura con el Club Tigres tan solo unos meses después de que pudo haber seguido su carrera en el futbol de Europa, de no haber sido por André-Pierre Gignac.

Y es que el histórico goleador fue clave para convencer a Florian Thauvin, quien prácticamente tenía todo arreglado con el AC Milan, como el mismo relata en el documental ‘El Expatriado’.

Florian Thauvin recordó que estaba en negociaciones con el AC Milan, pero que, de pronto, recibió una llamada de Gignac para invitarlo a jugar con el Club Tigres.

Recordó que su esposa le pidió que se calmara, pues México es un país lejano a Francia y que había negociaciones con el AC Milan, equipo que le pidió tiempo para ficharlo.

“Recuerdo que mi esposa estaba en la habitación de mi hijo preparándolo para el día y voy a verla y le digo que tenía a André al teléfono, que su club en México me quiere y quiero allá ir. Me dijo que me calmara, que estaba lejos. Mi futuro era estar en el AC Milan, pero tomó tiempo porque no sabían su presupuesto para la próxima temporada. No sabían si iban a estar en la Champions. Me pidieron tiempo. Llegó abril y no quería esperar más”

Florian Thauvin