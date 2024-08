La nadadora que causó furor en los Juegos Olímpicos de París 2024 reveló que Neymar le escribió mediante un mensaje privado en su cuenta de Instagram.

Luana Alonso revela que Neymar le escribió tras ser la sensación de París 2024

“Me tiró un DM. Respondí tarde. No me llegó el mensaje, quedó en solicitudes. Dos semanas después le contesté y me volvió a responder”, dijo Luana Alonso sobre Neymar.

“Hasta ahí puedo decir”, agregó la nadadora paraguaya que estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque también dijo que esta conversación se dio hace dos años.

¿Por qué expulsaron a Luana Alonso de la Villa Olímpica en París 2024?

Luana Alonso fue expulsada de la Villa Olímpica en París 2024 por el Comité de Paraguay por crear ambiente inapropiado entre los atletas del país sudamericano.

“Por este medio, quien suscribe, Larissa Schaerer, Jefe de Misión del Comité Olímpicos Paraguayo en los Juegos Olímpicos de París 2024, le solicita haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento, como fuera solicitado por usted y autorizado por esta jefatura de misión”, se lee en el correo que le enviaron a Luana Alonso.

“Su presencia está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradecemos que proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, agregan.