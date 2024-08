Un medallista olímpico de taekwondo reventó a Carlos Sansores tras su derrota en la pelea por el tercer lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 pues dijo que su físico no daba para más.

Carlos Sansores le dio esperanzas a México en los últimos días de los Juegos Olímpicos de París 2024 ya que entró al repechaje y se enfrentó ante Cheick Sallah, pero desafortunadamente no pudo vencerlo.

El mexicano, Carlos Sansores, tuvo tres peleas en el mismo día y aunque tenía ganas de ganar la medalla de bronce, hubo otros factores externos que terminaron afectando su estrategia.

Por lo tanto, Víctor Estrada, ex atleta mexicano, habló sobre el desempeño de Carlos Sansores, quien terminó en el cuarto lugar en la categoría de +80 kilogramos de taekwondo.

¿Qué dijo Víctor Estrada sobre el combate de Carlos Sansores en los Juegos Olímpicos de París 2024?

El medallista olímpico en taekwondo, Víctor Estrada, no se guardó nada y reventó a Carlos Sansores por su desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024, pues también estuvo en la misma situación que su compatriota.

“Se veía bastante cansado ya con el de Costa de Marfil. Sí se notó que al principio le ayudaba su físico, pero no es un tema de actitud, simplemente (físico) no le daba, a lo mejor la preparación”, dijo Víctor Estrada.

“Es un hecho que ese peso no le ayudaba a desenvolverse correctamente, no puede conectar patadas a la cara. Son atletas de muy alto nivel, a Carlos le tocó así pues hay que respetar su decisión (peso)”, agregó el ex atleta mexicano.

“Nunca había visto a alguien que moviera a Carlos como lo movió el iraní, lo que le faltaba es meter más puño y subir las manos. Desconozco cuál fue la preparación, el entrenamiento”, sentenció Víctor Estrada sobre la pelea de Carlos Sansores contra Arian Salimi en los cuartos de final.

El mensaje de Carlos Sansores tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024

Carlos Sansores finalizó en el cuarto lugar en la categoría de +80 kilogramos de taekwondo de los Juegos Olímpicos de París 2024 y se fue con un recuerdo amargo ya que no pudo darle la medalla de bronce a México.

“Evidentemente estaba muy cansado, no puedo negarlo”, mencionó tras el combate. A veces es parte de la estrategia que te veas cansado para que el otro rival venga. 50 por ciento cansado, 50 por ciento haciendo al juego”, comentó Carlos Sansores.

“París me deja una tristeza porque les prometí una medalla a mi país…Si sigo en este rollo de taekwondo voy a seguir dándolo todo”, agregó Carlos Sansores, quien buscará la medalla en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.