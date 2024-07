La atleta de Paraguay, Luana Alonso, anunció su retiro tras terminar su primera competencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 y aquí te contamos más sobre esta joven de 20 años de edad.

Luana Alonso tuvo una corta participación en la disciplina de natación en los Juegos Olímpicos de París 2024 pues quedó eliminada de la prueba de 100 metros mariposa.

La nadadora paraguaya, Luana Alonso, quien tiene casi 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, publicó después de su prueba en natación que esta sería su última participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“¡Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo. ¡Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer!”, escribió Luana Alonso en redes sociales.

Luana Alonso confirma retiro profesional. (@luanalonsom)

¿Quién es Luana Alonso?

Luana María Alonso Méndez nació el 19 de marzo de 2004 y fue una atleta profesional en la disciplina de natación en la que solía participar en la prueba de mariposa en los 50, 100 y 200 metros.

La paraguaya Luana Alonso acaba de anunciar su retiro como nadadora profesional con tan solo 20 años de edad en su primera participación de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luana Alonso compitió en la prueba de 100 metros mariposa terminando en el sexto lugar de la primera serie, costándole su pase a la siguiente ronda pues quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Durante su carrera como deportista, Luana Alonso formó parte del equipo de natación universitario de la Universidad Metodista del Sur y también participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Luana Alonso logró romper varios récords en la prueba de mariposa en su país natal, compitió en el mundial de Budapest 2022 y en los Juegos Sudamericanos absolutos de Asunción 2022.

Además de su carrera como atleta, Luana Alonso es becaria de la Secretaría Nacional de Deportes y estudia Ciencias Políticas en la Universidad Metodista del Sur, Estados Unidos.

¿Por qué Luana Alonso se retiró en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Luana Alonso, de Paraguay, quedó eliminada en la prueba de natación de 100 metros mariposa en los Juegos Olímpicos de París 2024 y anunció su retiro en redes sociales ya que se enfocará en terminar sus estudios.

“Tanto tiempo que hice natación, fueron 18 años. Tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar. Estoy feliz que mi última carrera sea acá en los Juegos Olímpicos. Tal vez no me fue como yo quería, le pido disculpas a Paraguay, de corazón. Pero hice lo que pude a pesar de varias cosas que me pasaron antes. Entonces estoy feliz, y también de retirarme acá con el estadio lleno y al fin tener unos Juegos Olímpicos”, comentó Luana Alonso.

“Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, voy a seguir mi carrera de Ciencias Políticas y ser ministra de deporte algún día”, agregó la exatleta olímpica.