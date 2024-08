Marco Verde hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Primero porque hizo ilusionar a todo México cuando llegó a la final en el boxeo y más importante, ganó una medalla de plata. En medio de todo eso, salió una noticia que tenía que ver con su auto.

Cuando Marco Verde se encontraba entre peleas, se comenzó a decir que el pugilista vendió su auto para poder ir a los Juegos Olímpicos de París 2024. La noticia se comenzó a hacer viral a tal grado que llegó a los oídos del presidente de Mazda.

Y cuando se enteró de esa falsa noticia, le prometió que le iba a regalar un auto, no se sabía cual, pero esto dijo: “Este es el tipo de gente que México necesita y por el que me siento orgulloso de ser mexicano. Mazda te va a reponer ese coche que te ayudó a llegar a dónde estás”.

La raíz de esta noticia falsa, salió de la red social ‘X’ (antes Twitter), ya que un usuario publicó que su familia había vendido su carro para pagar su viaje a París, que no tenía apoyo de la Conade, entre otras. Por supuesto esto resulto erróneo.

Mazda le repondrá auto a Marco Verde. (@BarbeytoMiguel)

Marco Verde niega haber vendido su carro para ir a París 2024

Ya que tenemos el contexto necesario, pasemos a ver lo que dijo Marco Verde sobre que había tenido que vender un carro para que su familia viajara a París.

Esto dijo Marco Verde sobre la propuesta del auto: “Miguel (presidente de Mazda) le mandé mensaje personalmente. Le dije: sabes qué, esto es falso, no sé no cómo llegó el mitote. Recuerdo cuando estaba en los Panamericanos y clasifiqué dije que le iba a regalar el viaje a mi Mamá con los apoyos que me dan de becas y estímulos.”

Luego comentó negó que vendió su carro: “No vendimos nada, ni carro tenemos. Yo y mi papá nos hemos movido en moto, toda la vida. Todo eso es falso”

Marco Verde desmiente a los medios chayoteros que decían que su familia vendió un coche para acudir a París.



'Ni carro tenemos, todo el tiempo mi papá y yo nos hemos movido en moto'. pic.twitter.com/t95cXPrxDF — JUCA Noticias (@JucaNoticias) August 13, 2024

Presidente de Mazda le regalará un auto a Marco Verde, pese a las noticias falsas de París 2024

Como ya vimos, Marco Verde fue honesto con el presidente de Mazda, Miguel Barbeyto, al decirle que todo lo que se dijo sobre la venta de su carro para ir a París 2024 fue falso.

Por lo mismo, Miguel Barbeyto sacó un comunicado en el que dice que de cualquier forma le iba a regalar un carro a Marco Verde: “Marco no solo es un atleta que nos hizo vibrar al final de una pelea, es un mexicano que nos recordó lo grandes que podemos ser si nos lo proponemos. Mi compromiso con México y los mexicanos que hacen lo posible por salir adelante es total y no está condicionado a absolutamente nada. Aplaudo a todas las familias, instituciones y personas que han sido parte de esta y de muchas otras historias de mexicanos, como Marco, han ayudado a que sus sueños se hagan realidad. El Mazada de Marco ya está en camino.”