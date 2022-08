Nacho Beristáin, leyenda del boxeo mundial, denunció a José Sulaimán por haberle cobrado el pago de una “cuota” tras su llegada como dirigente a la Comisión de Boxeo.

Nacho Beristáin habló con Erik ‘El Terrible’ Morales para el programa Un Round Más , en donde confesó lo ocurrido con José Sulaimán luego de que este tomase el mando de la Comisión de Boxeo.

Beristáin dijo haber sido víctima de bloqueo por parte de Sulaimán al negarse a querer pagar un impuesto que se aprobó una vez que José se unió a uno de los organismos más importantes del pugilismo profesional.

“Llega don José a la Comisión de Boxeo y fue peor, ordenó que a cada manager le quitaran el 5.18 por ciento de cada pelea para pagar el Seguro Social, y yo tenía un documento que me dejó el señor Spota (Luis) antes de morir, en el que decía que no debía de pagar nada” comenzó en su relato

“Mandó al licenciado Torres Landa y a Raúl Cruz a un desayuno conmigo, que tuve que pagar yo, porque ellos no traían dinero, desayunamos y cuando me dijeron ‘es necesario que pague con la secretaria esa imposición’, respondí que ellos no podían cobrar impuestos” contó.

“Les enseñé el documento y se quedaron pendejos, les di una copia del papel y entendieron que a mí no me podían imponer ni cobrar nada, él mismo Torres se lo comunicó a José, que a los demás sí podían, pero ‘a ese wey de Beristáin no’” finalizó.

José Sulaimán: El hombre que ‘humanizó' el boxeo

José Sulaimán tuvo una gestión histórica cuando estuvo al frente del Consejo Mundial de Boxeo, pues abogó por ‘humanizar’ el pugilismo.

El boxeo era un deporte sumamente violento y con muy pocas consideraciones para los peleadores, por lo que tras tomar el cargo de presidente de la CMB, Sulaimán dobló esfuerzos para erradicar eso.

Entre las acciones que tomó, destacan la reducción de 15 a 12 rounds en las peleas de campeonato, introdujo el uso de guantes con el pulgar adherido para evitar los piquetes de ojo, se agregó una cuarta cuerda a los encordados y el pesaje oficial se comenzó a hacer un día antes de las contiendas.

Nacho Beristáin: Boxeadores que entrenó en su carrera