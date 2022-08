Julio César Chávez compartió en sus redes sociales que este 10 de agosto cumple 13 años sobrio y lejos de las drogas.

El multicampeón y legendario boxeador mexicano Julio César Chávez, compartió un video en sus redes sociales sonde presume sus títulos, pero promete seguir con la sobriedad y además, dejar el cigarro.

Chávez es uno de los mejores boxeadores en la historia de dicho deporte, por lo que siempre suele ser reconocido a nivel mundial gracias a su tarayectoria sobre el ring, cuando estaba en activo.

El emotivo mensaje de Julio César Chávez

Julio César Chávez dijo este emotivo mensaje en el video que compartió en sus redes sociales:

“Hola amigos, como ven, a través de mi carrera gané muchos campeonatos mundiales, pero hoy es un día muy especial”, comenzó el también analista de TV Azteca.

“Hoy cumplo 13 años limpio, sin alcohol y sin drogas, creo que ese es el título más grande que he ganado”, explicó Chávez.

Para todos los que me an acompañado en esta lucha pic.twitter.com/ykKJU742Gw — Julio César Chávez (@Jcchavez115) August 10, 2022

Julio César Chávez promete dejar el cigarro

Julio César Chávez además ha prometido que a partir de ahora dejará de fumar.

Además de cumplir 13 años sin alcohol ni drogras , el gran campeón ahora se ha prometido a él y a los suyos dejar el cigarro.

“Ya saben que cuando uno deja una adicción pues se refugia uno en el cigarro y hoy he hecho la promesa de que ya no voy a fumar”, destacó el ex boxeador.

“Con el ‘sólo por hoy’, como lo he hecho a través de mi carrera y los años, (todos los días) el sólo por hoy dejaré las drogas, el alcohol, entoces sólopor hoy no voy a fumar”, explicó Chávez con la mano en alto.

Mientras tanto, el mítico Chávez rompió un cigarro y añadió a sus declaraciones: “Me siento muy contento de cumplir 13 años limpio porque a través de un programa de recuperación, gracias a Dios mi vida ha cambiado”.

