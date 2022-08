Julio César Chávez pagó cerca de 800 mil pesos a Nacho Beristaín por tenerlo en su esquina, así lo reveló el vanagloriado ex entrenador mexicano y leyenda del pugilismo.

Nacho Beristaín estuvo en entrevista con Erik “Terrible” Morales para platicar sobre su carrera como entrenador, además de darse el tiempo de contar anécdotas que le dejó su paso por el mundo del boxeo.

Beristaín habló sobre la ocasión en la que Julio César Chávez le pagó cerca de 800 mil pesos por haber estado con él en su pelea ante Miguel Ángel González en 1998 en la Plaza de Toros México.

“Subí con él ante Miguel Ángel González, y ya luego nos fuimos y me habla y me dice: ‘oye cabrón por qué te fuiste, vente a echar una cerveza’, le dije que ya era tarde, que ya me iba a dormir” inició con el relato.

“‘Hey, hazle un cheque por 40 mil dólares a Beristáin (cerca de 800 mil pesos)’, le dije ‘cómo’, y me reviró, ‘qué, a poco quieres más, si trabajaste como 40 minutos’, la realidad es que yo lo iba a hacer gratis, pero me insistió , estaba agradecido, es un gran tipo” concluyó.

Julio César Chávez: ¿Cómo le fue ante Miguel Ángel González?

Julio César Chávez sostuvo una de sus peleas más complicadas de su carrera ante Miguel Ángel González el 7 de marzo de 1998.

Tras 12 rounds donde el ‘César’ del boxeo dominó al ‘Mago’ González, los jueces determinaron que la pelea debía terminar en empate.

Aquella noche en la Plaza de Toros México se vio marcada por la polémica decisión que marcó el segundo empate en el récord de la carrera de Chávez.

Julio César Chávez: Palmarés

Campeón mundial de peso superpluma del CMB

Campeón mundial de peso ligero de la AMB

Campeón mundial de peso ligero del CMB

Campeón mundial de peso superligero del CMB

Campeón mundial de peso superligero de la FIB

