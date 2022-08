La vida de Mike Tyson, arriba del ring y fuera del cuadrilátero, jamás ha pasado desapercibida. Su fortuna, así como su despilfarro, han ido de la mano con sus hazañas como boxeador.

El ex púgil sigue dando de qué hablar y esta vez lo volvió a hacer con unas polémicas declaraciones en torno a su fortuna, la manera de gastarla y si existe la posibilidad de dejarle fortuna a sus hijos.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por si mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores”, declaró ‘Iron Mike’ en charla con el podcast The Pivot.

Mike Tyson (Steve Marcus/Reuters)

¿Cómo ha gastado su fortuna Mike Tyson?

En dicha entrevista, Mike Tyson aseguró que su fortuna de casi 500 millones de dólares que ganó durante su carrera, poco a poco ha ido desapareciendo, debido a sus excesos y buena vida.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero, pero eventualmente se acabó”, aseveró Mike.

Mujeres, fiestas, buena vida , despilfarro, toda la fortuna de Tyson se ha ido desmoronando.

Mike Tyson (PATRICK T. FALLON / AFP)

La más reciente polémica de Mike Tyson

El pasado miércoles 20 de abril, Mike Tyson golpeó a un hombre a bordo de un avión cuando viajaba desde la ciudad de San Francisco hasta Florida.

Durante el viaje, Mike Tyson fue hostigado por un pasajero que se encontraba detrás de él; sin embargo, el ex pugilista no le tomó mayor importancia, en un principio.

Pero el dialogo no fue suficiente para que el hombre dejara de molestar a ‘Iron Mike’ y el exboxeador volteó para lanzarle una serie de golpes hacia el pasajero, quien quedó golpeado, pero nada de gravedad.

