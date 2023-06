Nacho Ambriz es uno de los favoritos para sustituir a Diego Cocca en la Selección Mexicana, aunque hay varios candidatos.

Sin duda alguna, la decepción que han dejado los técnicos extranjeros en la Selección Mexicana ha hecho que Nacho Ambriz sea uno de los favoritos para llegar al banquillo tras la llegada de Diego Cocca.

La experiencia con el técnico argentino Gerardo Martino en el proceso mundialista de Qatar 2022 fue un auténtico fracaso, pese a eso, decidieron decantarse de nueva cuenta por un técnico argentino, Diego Cocca quien fue bicampeón con Atlas FC, pero tampoco funcionó.

Jaime Lozano fue designado para tomar las riendas de la Selección Mexicana para la Copa Oro 2023 pero una vez que finalice el torneo, comenzará la disputa.

Nacho Ambriz llevaría la ventaja en la directiva aunque tampoco se puede descartar a Jaime Lozano , aún más si logra ganar la Copa Oro.

Nacho Ambriz y su amor por la Selección Mexicana

Nacho Ambriz mencionó en entrevista con TUDN hace unos meses que estaba dispuesto a llegar como auxiliar técnico de la Selección Mexicana con tal de ayudar al equipo, aunque eso hasta cierto punto implicaba “rebajarse”.

“Me requerían para ser auxiliar, yo le entraba, y a nadie le he dicho, yo estaba dispuesto a ser auxiliar del entrenador que fuera para ayudar a México, es tanto el cariño y respeto que le tengo al futbol que me ha dado todo, no se dio, no pasa nada”.

“No me rebajo, no es por mí, yo quería ayudar a algo que a mí me ha dado todo”, aseguró.

Selección Mexicana y los candidatos para dirigir

Diego Cocca salió luego de estar al mando durante 7 partidos y 4 meses en la Selección Mexicana ahora ya buscan a su reemplazo.

Han sonado varios nombres durante estos días, se habla de Antonio Mohamed, Matías Almeyda e incluso Diego Alonso.

Aunque la realidad es que los directivos prefieren esperar a que termine la Copa Oro para poder tomar una decisión al respecto.

