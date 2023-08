Luis Rubiales habló los hechos en la celebración del título conquistado por la Selección Española, donde besó a la fuerza a Jenni Hermoso.

Sin embargo su discurso indignó al mundo del futbol, jugadores y jugadoras explotaron en su contra y lo reventaron en redes sociales.

Las cosas se han salido de contexto durante el discurso de este viernes por parte de Luis Rubiales, quien en lugar de aceptar que se ha equivocado, le ha querido dar vuelta a la situación victimizándose y culpando a las jugadoras para mantenerse en su cargo.

¿Qué dijo Luis Rubiales en su discurso?

Durante su discurso, Luis Rubiales se agarró los pantalones y señaló que no va a dimitir, palabra que repitió en reiteradas ocasiones. Además el directivo explicó lo del beso a Jennifer Hermoso, el cual indicó que fue espontáneo y consensuado.

“Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, esta jugadora falló un penalti. Ella cogió por las caderas, o por las piernas, me levantó del suelo, me subió en brazos y me acercó a su cuerpo, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Le dije ‘olvídate del penalti, sin ti no hubiéramos ganado este mundial’. Me contestó ‘eres un crack’. Y le dije ‘¿un piquito?, y me dijo ‘vale’”, relató Rubiales.

‼ Las explicaciones de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso: "Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije: '¿un piquito?' y ella me dijo, 'vale'"https://t.co/qDQobYQuzB pic.twitter.com/YJAreH7m79 — Cadena SER (@La_SER) August 25, 2023

Jugadoras y jugadores revientan a Luis Rubiales

El discurso de Luis Rubiales causó indignación en jugadores y jugadoras españoles, principalmente en el plantel que ganó el campeonato mundial, quienes reventaron al directivo, mostrando su apoyo hacia Jennifer Hermoso.

Las campeonas del mundo explotaron y reventaron a Luis Rubiales sobre su patético discurso, donde se pone como víctima tras el beso a Jennifer Hermoso, las jugadoras en redes sociales se manifestaron y mostraron su solidaridad hacia su compañera.

Algunas de ellas reprobaron y tacharon de inaceptable lo que está pasando con la RFEF. Otros jugadores como Héctor Bellerín escribieron en sus redes sociales, que es una total vergüenza que Rubiales represente a su país con esa vulgaridad.

Equipos como FC Barcelona y Sevilla FC lanzaron un comunicado expresando sus molestias en contra de los actos de Luis Rubiales.

Rubiales, te van a echar ellas, todas unidas, como un equipo.

Todas con Jenni.

¡Menuda lección de dignidad! pic.twitter.com/udp7JQnMxa — Javier Durán (@tortondo) August 25, 2023

Héctor Bellerín sobre el discurso de Rubiales, él nunca decepciona❤️ pic.twitter.com/TojFbeoAJr — Rocio Lazarev 💙❤️ (@rociolazarev) August 25, 2023

