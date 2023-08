Luis Rubiales, presidente de la Federación de Futbol de España sigue en el ojo del huracán por besar a la jugadora española, Jennifer Hermoso pero ahora ya tiene una denuncia en su contra.

Y es que, a pesar de que Luis Rubiales ofreció disculpas y aseguró que el beso a Jennifer Hermoso se debió a un momento de efusividad, ya tendría una denuncia.

De acuerdo con, “The Objective” , Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE) denunció a Rubiales ante el Consejo Superior de Deportes, incluso compartieron foto de la denuncia.

Pero no sería la única denuncia, pues el silbante Xavier Estrada Fernández, también le pidió a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) que lo destituyeran de su puesto.

Estrada Fernández argumentó que “atenta contra lo establecido en el Punto 4 del Protocolo de Actuación frente a la Violencia Sexual (de la federación), donde se considera como un comportamiento relacionado con la Violencia Sexual, aprobado en fecha 27 de junio de 2023″.

Y es que, Rubiales “debe mantener en todo momento el máximo respeto y decoro para con la institución a la que representa, así como en relación con una jugadora sometida a la disciplina de la RFEF”.

🚨𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Estrada Fernández denuncia a Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso.



"Dicho comportamiento es absolutamente improcedente e inadmisible".



🗣️Informa @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/i1yex9ji9x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 22, 2023

Luis Rubiales y el beso a Jennifer Hermoso

Luego de que Luis Rubiales le diera un beso en la boca a Jennifer Hermoso, se disculpó ante la ola de críticas en su contra y aseguró que debía tener más cuidado.

“Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo. Tengo que disculparme, aprender de esto y entender que cuando uno es presidente tiene que tener más cuidado”.

Jennifer Hermoso y sus declaraciones luego del beso

Luego de que Luis Rubiales besara a Jennifer Hermoso, la jugadora de Pachuca femenil mencionó que no le había gustado.

Durante un video en vivo en los festejos por el título del Mundial femenil, expresó: “No me ha gustado eh, no me ha gustado”, dijo.

