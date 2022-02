CF Monterrey será el equipo que representará a México en el Mundial de Clubes 2022, pero tienen a muchos aficionados que los respalda, entre ellos están varios famosos.

El primero que se ha proclamado abiertmente fan de Rayados, es José Madero, el cantante del grupo PXNDX quien ahora es solista.

Y es que José Madero ha lucido en sus conciertos la camiseta de CF Monterrey dejando claro que admira al cuadro regio.

Asimismo, la gimnasta Ana Lago, quien ha participado en el programa de TV Azteca, Exatlón ha dado a conocer en varias ocasiones que su corazón en Rayado.

Por su parte, Celso Piña fue uno de los fanáticos más fieles de CF Monterrey, incluso los jugadores le realizaron un homenaje en 2019 pues a pesar de su fallecimiento sigue presente en el corazón de los Rayados.

Se hubieran llevado mejor a @jose_madero, una estrella internacional. pic.twitter.com/9KFQVc7iAS — Miguel Sarracino (@MiguelSarracino) January 29, 2022

CF Monterrey con apoyo de famosos

El famoso conductor, Adal Ramones también es aficionado de CF Monterrey y en uno de sus programas agregó que todo fue herencia de su padre, quien también seguía al equipo.

Laura G, conductora actual de Venga la Alegría ha dejado ver su afición a los Rayados, pues a través de sus redes spciales ha compartido los momentos en los que ha ido a alentar a su equipo al estadio con la camiseta bien puesta.

La cantante, Tatiana fue una de las invitadas en el evento de inauguración del Estadio BBVA en 2015; Tatiana ha dejado claro su apoyo al cuadro regio.

Poncho de Nigris no podría irle a otro equipo que no sea Rayados, y es que el ex participante de Big Brother. Sus hermanos Aldo y Antonio, quien falleció hace unos años fueron futbolistas de Rayados, por lo que Poncho sigue apoyando.

Jersey de Monterrey para el Mundial de Clubes (Twitter: @Rayados)

CF Monterrey en el Mundial de Clubes 2022

CF Monterrey serán los representantes de México en el torneo; el plantel ya está listo con todo y los nuevos refuerzos, como Rodolfo Pizarro y Luis Romo para jugar.

Javier Aguirre sabe que tienen la responsabilidad de hacer un buen papel en el Mundial de Clubes pues son los representantes de México y esperan revertir lo hecho en el torneo anterior.