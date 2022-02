En los últimos años, el futbol de los Estados Unidos ha implementado un programa que ha llevado a sus jóvenes futbolistas al futbol de Europa, y eso se ve reflejado en su selección nacional.

El futbol de los Estados Unidos, y puede decirse que también en el de Canadá, ha tomado una ventaja muy clara en comparación al balompié de México.

Y no se habla sólo de lo que pasa en la Eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.

La Federación de Futbol de los Estados Unidos, ha logrado que sus futbolistas den el salto al futbol europeo, a equipos de mediana y gran calidad, lo que se ha reflejado en el nivel de las selecciones nacionales.

La Selección de Futbol de Canadá y la Selección de Futbol de los Estados Unidos, son primero y segundo lugar de las eliminatorias mundialistas, dejando a la Selección de Futbol de México rezagada en el tercero.

¿Por qué hay tantos futbolistas de Estados Unidos en Europa? Estas podrían ser algunas las razones.

Precios de futbolistas

Jugadores como Christian Pulisic (Chelsea FC), Giovanni Reyna (Borussia Dortmund) o Alphonso Davies (Bayern Munich), están valuados hasta en 50 millones de euros (mil 158 millones de pesos), al inicio no fue así.

Una clave es que su precio de salida no es tan alto. Pulisic se fue libre, sin costo, al futbol de Alemania, al igual que Reyna, quien en cuanto subió al primer equipo del Borussia, reventó el mercado.

Giovanni Reyna (David Leah / Mexsport / MEXSPORT)

Convenios entre Federación y clubes

Tanto Pulisic como Reyna, surgieron de las visorías que realiza la Federación de Futbol de los Estados Unidos y la misma MLS con Universidades estadunidenses. Lo mismo ocurre en Canadá.

Cuando hay un buen prospecto, la MLS lo recluta y si tiene pinta de promesa, gracias a las buenas relaciones que hay con clubes europeos, y con algunas empresas promotoras, dan el salto a Europa.

No siempre pasan de inmediato al primer equipo, pero como son parte de un proyecto, les tendrán paciencia y eventualmente tendrán su oportunidad.

Ricardo Pepi (Omar Vega / Mexsport / Omar Vega)

No hay promotores

Debido a los convenios, y que en muchas ocasiones los jugadores de Estados Unidos, pertenecen a una Liga, como la MLS, y no a un equipo, las transacciones se dan directamente de club a club, no hay intermediarios, no hay quién pida una comisión extra, por lo oscurito.

Doble nacionalidad

Estados Unidos y también Canadá, es un país de inmigrantes. Muchas familias tienen antepasados europeos, que llegaron y llegan a buscar fortuna desde hace varios años.

Debido a esto, algunos jugadores tienen sangre alemana, italiana, inglesa, y eso ayuda para firmar en el Viejo Continente.

Futbolistas estadounidenses en Europa

La última convocatoria de los Estados Unidos, tiene a los siguientes futbolistas que militan en Europa.