Mikel Arriola resalta la importancia de aplicar test; solo dos equipos tienen vacuna de refuerzo, de acuerdo con el presidente de la Liga MX.

El presidente del organismo, informó que este jueves se tomará la decisión de aplazar o no en el juego entre Pumas y Toluca.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, informó que sólo dos equipos del torneo de la Primera División, han llevado a sus jugadores a tomar el refuerzo de vacuna contra el Covid-19, en medio de la cepa Ómicron.

José Antonio Meade y Mikel Arriola (Diego Simón Sánchez / Diego Simón Sánchez/Cuartoscuro)

Mikel Arriola mencionó los riesgos a pesar de tener el esquema de vacunación completo

En entrevista con ESPN, el dirigente mencionó que a pesar de tener el esquema completo, los riesgos de contraer el virus son latentes y por eso la Liga ha urgido a que los equipos se hagan las pruebas dentro de lo que marca el reglamento, y refuercen los protocolos de sanidad.

“En este momento tenemos sólo los datos del primer y segundo semestre del año anterior (2021), de todos los equipos, y podemos decir que todos los jugadores tienen el esquema de vacunación completo, pero también se nos marca que sólo dos clubes se han puesto el refuerzo”, mencionó.

Aclaró que el que el haber recibido la tercera dosis “ no exime a nadie de contagiarse y poder contagiar, y hablamos de la cepa Delta y la Ómicron” . Por esa razón la Liga ha pedido a los clubes, “que se tengan vigente las pruebas de PCR o Antígenos, para acreditar que no está contagiado y que también no puede contagiar, que es muy importante”.

Mikel Arriola Peñalosa, ex director general del IMSS. (Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Liga MX con 116 casos activos

La Liga MX ha comunicado que hasta el lunes pasado existían “un total de 116 casos activos, que representan el 3% del total de personas registradas en todos los torneos de la Liga MX”, lo que ha propiciado que el juego entre Santos y Tigres, que se debía jugar este sábado 8, sea reprogramado para el miércoles 12.

Los casos se reparten de la siguiente forma: En Liga MX, 39. En La Femenil, 13. En Expansión, 24. En Sub 20, 4. En Sub 18, 5. En Sub 17 sólo uno. En Sub 16 16 y en Sub 14, 14.

El juego en La Laguna no es el único juego en el que hay riesgos: “Este jueves hacemos el corte parea el encuentro entre Pumas y Pachuca (del domingo 9 en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria).

“Ya se realizaron los pruebas y mañana haremos la sumatoria de positivos y negativos, y así, con los datos recientes tomaremos la determinación”, aclaró Arriola, quien destacó que “hemos podido preservar la integridad de la propia jornada porque no estamos reprogramando el partido para otra jornada, lo que implica que evitamos efectos secundarios”.