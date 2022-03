Miguel Herrera ya no quiere “vacas sagradas” en la Selección de futbol de México, pide que haya un cambio generacional.

Y es que el actual técnico de Club Tigres ha criticado la gestión de Gerardo Martino y fue muy contundente respecto a la convocatoria de la Selección de futbol de México.

El Piojo dejó claro que hay jugadores que deben dar un paso al costado y dejarle el lugar a otros que se encuentran en su mejor momento.

“Hay jugadores que en su proceso de selección, deben dar un paso al costado, ya tiene que venir un recambio generacional”, dijo para ESPN.

Además, dijo que la alineación debe de cambiar, pues es la misma y se vuelve predecible para los rivales.

“Podrían los rivales decir ‘¡ah, caray!’ salió diferente y piensen que les va a costar sobre el transcurso del partido porque salió diferente; pero siempre sale 4-3-3. Sus modificaciones son las de siempre; no cambian nada”.

Gerardo Martino (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Miguel Herrera habló sobre la salud de Gerardo Martino

Miguel Herrera fue muy contundente y dejó claro que si Gerardo Martino no tiene las condiciones de salud para viajar a los partidos, debería dar un paso al costado.

“Nos brinca a todos por qué no va a los partidos por cuestión de salud, pero si no tiene salud, se tendría que hacer a un lado, más allá, no sé qué tenga”, dijo para ESPN.

Y es que el Piojo ya estaría más que listo para tomar las riendas del combinado nacional rumbo a Qatar 2022.

Selección Mexicana en el duelo ante Estados Unidos (Juan Luis Diaz / Mexsport)

Selección de futbol de México rumbo a Qatar 2022

La Selección de futbol de México no ha podido calificar a la Copa Mundial de Qatar, pues aún requiere de un punto que espera conseguir contra El Salvador.

No obstante, Miguel Herrera sería el bombero del Tri y quien llegaría en lugar de Gerardo Martino en caso de que se concrete su salida.