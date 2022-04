Miguel Herrera ya es investigado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tras explotar contra el arbitraje luego de que su equipo, el Club Tigres, cayera ante los Rayos del Necaxa.

De acuerdo con ESPN, Miguel Herrera ya es investigado por la Comisión Disciplinaria de la FMF luego de tundir al arbitraje del partido entre Club Necaxa y Club Tigres, cuyo marcador fue de 2-0.

El Piojo Herrera podría recibir una sanción económica y uno o varios partidos de suspensión si es que se decreta alguna falta al reglamento de competencia vigente.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre el arbitraje?

Al término del partido Club Necaxa contra Club Tigres, Miguel Herrera explotó contra el arbitraje en la conferencia de prensa.

El técnico de los Tigres llegó con una laptop a la sala de prensa con la imagen en la que acusó un fuera de lugar en el primer gol de los Rayos.

Y entonces dijo: “Si se marca el fuera de lugar, el partido sigue. No vamos a hacer menos el trabajo que hizo el Necaxa, pero esto pasa porque sufres la jugada como la del primer gol y eso te cambia todo”.

Después de criticar el trabajo de los silbantes y de los encargados del VAR, Miguel Herrera aceptó que podría ser sancionado por llevar su laptop.

“Van a llamar a mi directiva, luego ellos a mí y me van a regañar y me van a multar, pero esto cambió el partido”, agregó el ex entrenador del Club América y la Selección Mexicana.

Club Tigres perdió ante Club Necaxa

La visita del Club Tigres al Club Necaxa no resultó positiva para los felinos.

Los dirigidos por Jaime Lozano vencieron 2-0 a los universitarios en el Estadio Victoria de Aguscalientes.

En tan sólo 25 minutos los locales les hicieron dos goles a Nahuel Guzmán y esto les costó el liderato a los Tigres, mismo que ahora ha tomado el Club Pachuca.