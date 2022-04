Miguel Herrera explota contra el arbitraje; hasta llevó su “VAR” a la conferencia de prensa llevada a cabo después de la derrota del Club Tigres ante Club Necaxa.

Y es que Miguel Herrera, DT del Club Tigres, se hizo acompañar de una laptop para evidenciar que el arbitraje cometió un error en contra de su equipo .

Pues, como se puede observar en las imágenes televisivas del primer gol de los Rayos, éste fue conseguido en aparente fuera de lugar .

Es por ello que el Piojo Herrera presentó las pruebas del fallo en plena conferencia de prensa, incluso cargó contra el periodista que le preguntó acerca de las falencias de su equipo.

“Pensé que ibas a ser más inteligente. Qué detalles encontramos. Este (error), cambia un partido. Si se marca el partido sigue, este es el detalle que preguntas. No es la gente que pones o no pones”, expresó.

“Si me tienen que multar que me multen” pic.twitter.com/npEc0RorOV — JAVI ALONSO (@javialonsordz) April 20, 2022

Miguel Herrera se expone a multa por llevar su “VAR”

Asimismo, Miguel Herrera se dijo sabedor de que levar su propio “VAR” a la conferencia de prensa le puede acarrear una multa por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

Sin embargo, explicó, los entrenadores incluso llegan a perder su trabajo por una derrota, pero, añadió, los árbitros jamás son sancionados si es que fallan en alguna marcación.

“Sé que esta cosa (la laptop) amerita una llamada a mi directiva y mi directiva me va a regañar, me va a llamar la atención Culebro; está bien, me la como, si me tienen que multar que me multen”, comentó.

Y agregó: “Los que sufrimos somos los técnicos, nosotros somos los que perdemos la chamba. Todavía no he visto a ningún árbitro que lo corran, o en la Federación”.

¿Club Tigres fue perjudicado por el arbitraje?

Tal como se observa en la imagen que presentó Miguel Herrera, DT de Tigres, al parecer sí existe un fuera de lugar en el gol anotado por Rodrigo Aguirre.

Aunque eso sí, la imagen no tiene el mejor ángulo , por ende, no es tan contundente. Es probable que en el VAR esto lo hayan tomado en cuenta para dar por buena la anotación.

Ahora veremos si la Federación Mexicana de Futbol le “cumple” a Miguel Herrera y lo multa por haber llevado una laptop a la conferencia de prensa.