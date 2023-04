Miguel Herrera no tiene filtros al hablar, así que cuando le tocó opinar sobre el incidente en donde el árbitro Fernando Hernández dio un rodillazo a un jugador del Club León, su reacción fue implacable: “A la mierda, ¿neta?”

“¿El árbitro a un jugador?”, preguntó a los reporteros que se encontraban en la sala de prensa tras el duelo Monterrey contra Tijuana, quienes le respondieron afirmativamente.

“No sé qué pase, la verdad no la vi, pero si es así, yo creo que va a haber una sanción, yo creo, no pongan que yo digo que va a haber una sanción”, agregó el siempre polémico estratega de los Xolos de Tijuana.

Más entrado en el tema, el famoso Piojo abundó: “Imagínate si un jugador le da un rodillazo a un árbitro, entonces hay que juzgar de la misma forma”.

Así que le mandó un mensaje a la Comisión de Árbitros y a la Comisión Disciplinaria “tendrán un arduo trabajo en esa jugada, no la vi, no la juzgo, no lo sé, va a ser un momento difícil para todos y esperemos que se resuelva de la mejor manera para todos”.

Miguel Herrera, atónito tras el rodillazo de Hernández a Lucas Romerohttps://t.co/UI95gQZTll pic.twitter.com/5l16sHOTnl — Claro Sports (@ClaroSports) April 2, 2023

¿Qué hizo el árbitro Fernando Hernández?

El árbitro Fernando Hernández fue protagonista de uno de los momentos más insólitos que ha vivido el arbitraje de la Liga MX, durante el partido que enfrentó al Club América y el Club León.

Fernando Hernández golpeó con un rodillazo a Lucas Romero, futbolista del Club León, y con ello se haría acreedor a un fuerte castigo por parte de la Comisión de Arbitraje.

La agresión ocurrió al minuto 65 de acciones instantes después de que Diego Valdés marcó el tanto del empate para el Club América en una jugada llena de polémica.

El castigo que recibiría el árbitro Fernando Hernández

De acuerdo con los estatutos que marca el reglamento de la Comisión de Arbitraje en su inciso g, el árbitro central sería suspendido hasta 15 juegos de la Liga MX .

Además, Fernando Hernández tendría que pagar una multa de hasta 50 mil pesos por haber agredido a Romero, en un juego que, debido a su intensidad, se le fue de las manos.

