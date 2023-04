Miguel Herrera despotricó contra la Liga MX tras la sanción que se le dio a Fernando Hernández luego del rodillazo que le dio a Lucas Romero, futbolista del Club León.

El Piojo se mostró inconforme en entrevista para mediotiempo al hablar sobre la sanción que se le impuso a Fernando Hernández, y no dudó en recordar el episodio que le costó la Selección Mexicana.

“Yo me he equivocado gravemente y he pagado las consecuencias de mis equivocaciones y han sido castigos muy fuertes. A mí no me han juzgado con tres partidos, a mí me costó la Selección Mexicana” comentó Miguel.

“Por reclamaciones en la cancha me costó el América, un insulto a un árbitro que se vio en las cámaras me costó un mes de sueldo, no fue una multita, fue un mes completo, han sido sanciones muy fuertes”, sentenció Herrera.

El ahora técnico del Club Tijuana tiene problemas más grandes que atender que preocuparse por la sanción del “Kurro” Hernández, pues el equipo suma cuatro partidos sin conocer la victoria.

Club Tijuana comandado por Miguel Herrera (Jorge Martinez / MEXSPORT)

Club Tijuana: Miguel Herrera registra solo una victoria desde que llegó al equipo

Miguel Herrera está teniendo un cierre complicado con el Club Tijuana desde que asumió el cargo de técnico en la Jornada 8 del Clausura 2023, pues solo registra una victoria en siete encuentros dirigidos.

El Piojo y los Xolos pudieron vencer al CF Pachuca como locales tras su debut en la fecha 8 ante el Club América, pero desde entonces, no saben lo que es sumar ‘de a tres’.

El conjunto fronterizo se encuentra sumergido en los últimos lugares de la tabla, y de seguir así, se verían obligados a pagar la multa por rendimiento de la Liga MX.

Al técnico de 55 años de edad le restan cuatro partidos para intentar sacar de los apuros al club e incluso soñar con aspirar al repechaje del certamen.

Miguel Herrera. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

Club Tijuana: Siguiente partido en el Clausura 2023

Jornada 14 Clausura 2023

Club Tijuana vs Querétaro FC

Viernes 7 de abril a las 21:10 hrs.

Estadio Caliente

