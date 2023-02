Miguel Herrera, se perfilaba como uno de los candidatos más fuertes para dirigir la Selección Mexicana, sin embargo perdió la carrera.

En ese sentido, previo al partido contra el Club América, el Piojo conversó un momento con el programa de Futbol Picante.

Cabe recordar, que en pleno programa en vivo Tuca Ferretti le marcó a Álvaro Morales y aseguró que el Piojo no sería el elegido para dirigir al Tri. Es por eso que le preguntaron al actual entrenador de Xolos, que pensó de eso.

“¿Qué pensaste cuando el Tuca me habla por teléfono y me dijo: ‘Miguel no va a ser’?”, le preguntó Álvaro Morales.

A lo que, Miguel Herrera respondió que el Tuca sentía celos de que no lo consideraron para llegar a la Selección Mexicana.

“Es su forma de ser, el Tuca y yo siempre nos tiramos. A lo mejor estaba celoso porque a él no le hablaron, no lo entrevistaron”, aseguró el Piojo.

Por otro lado, el Piojo dejo ver que fue el único que entregó un proyecto para dirigir, pero pese a eso no fue elegido: “Fui el único que presentó un proyecto. (Cocca) no sé si lo presentó, pregúntenle a él”, agregó.

Miguel Herrera sobre su llegada a la Selección Mexicana

Miguel Herrera también aseguró para ESPN, que nunca hizo campaña para llegar al Tri, solo dio entrevistas.

“Nunca hice campaña. Sí quería ser técnico [de la Selección Mexicana, pero eso (dar entrevistas) no es hacer campaña”, dijo.

Mencionó que solo dijo que estaba dispuesto a llegar pero nunca se postuló: “Si no tenía trabajo y sonaba mi nombre, pues claro que quería estar. Siempre dije siempre estoy al servicio de la selección”.

Miguel Herrera en Club Tijuana

Por último, Miguel Herrera aseguró que está concentrado en Xolos y eso es lo que ocupa toda su mente en estos momentos.

