Miguel Herrera ha vuelto a ser noticia en el futbol mexicano, ya que durante la emisión del programa Salir Charlando de Ricardo Antonio La Volpe el ahora comentarista de Fox Sports hizo fuertes declaraciones sobre sus exjugadores de Xolos de Tijuana.

La salida de Miguel Herrera de Xolos de Tijuana sucedió después de que el equipo finalizara su participación en el Clausura 2024, sin embargo ahora el Piojo ha revelado algunas situaciones que pasaban a la interna.

Actualmente, el Piojo Herrera es parte del grupo de analistas de Fox Sports y se encuentra haciendo cobertura de lo que sucede en la Copa América 2024.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre sus exjugadores de Xolos de Tijuana?

Miguel Herrera reveló algunos detalles de lo que vivió en su etapa como DT de Xolos de Tijuana, la cual terminó hace algunos meses luego de que el equipo solo pudiera conseguir dos victorias durante todo el Clausura 2024.

De acuerdo con lo dicho por Miguel Herrera, Jorgealberto Hank habló con sus futbolistas y dejó claro que él no iba a pagar solo la multa por ser los últimos de la porcentual: “Antes se ganaba dinero arriba o abajo, ¿estabas peleando el descenso? te ofrecían por no descender. Hoy me quedó claro que Jorge peleaba, y les dijo: ‘Bueno, yo voy a pagar, yo voy a terminar pagando (la multa porcentual), pero a ustedes les voy a descontar una lana, porque qué chido que yo tenga que pagar solo y ustedes pues ¿pues no pasó nada no?”.

Además, el Piojo Herrera ventiló que los futbolistas de Xolos de Tijuana estaban muy tranquilos, a pesar de los malos resultados: “El jugador en esa parte está cómodo, no descienden... yo creo que el 99 por ciento del plantel no tenía ni idea de que el equipo estaba ya por descender, o ser último lugar y pagar la multa”.

“No tienen presión, no hay descenso, somos el último lugar de la porcentual, les dije ‘no somos el último lugar de la tabla, somos el último lugar de la porcentual, aquí no pasa la tabla ¿no se dan cuenta? no sabían los jugadores”, finalizó Herrera.

Los jugadores de @Xolos no saben ni se preocupan por la posición del equipo



Sin descenso en #LigaMX seguirán recibiendo los grandes sueldos del fútbol mexicano cómodamente 💸💸



Así lo reveló @MiguelHerreraDT en su experiencia en Tijuana pic.twitter.com/Mfq71yQ7TJ — BCT Neus (@bctneus) June 24, 2024

¿Cuándo inicia el Apertura 2024 para Xolos de Tijuana?

A pesar del pésimo torneo que tuvieron los Xolos de Tijuana a lado de Miguel Herrera, el equipo fronterizo intentará iniciar con el pie derecho su participación en el Apertura 2024, pero ahora dirigidos por Juan Carlos Osorio.

Xolos de Tijuana hará su debut en el Apertura 2024 frente a Club Querétaro el próximo viernes 5 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.