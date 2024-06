Las nuevas reglas de la Liga MX están dando mucho de qué hablar, pues aunque muchos aplauden las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol, otros explotaron contra ellas, como el director técnico del Deportivo Toluca.

En especial, el entrenador portugués no estuvo de acuerdo con la obligación que tendrán los clubes de alinear a jugadores menores de 23 años, por lo que arremetió con todo contra la liga.

“En mi opinión es hacer algo por hacer, pero no hacer algo donde se debe hacer, que es en la base. No veo una apuesta en entrenadores formadores, no veo a los clubes trabajar el scouting, que inviertan para traer a jugadores a su club, que tengan que traerlos de otras zonas de México”, dijo el portugués.

“¿Qué va a pasar? En mi opinión, corres el riesgo de poner a jugadores que no están preparados, vas a generar frustración en esos jugadores y vas a bajar el nivel de la competencia”, agregó.

La regla de menores por la que el DT del Toluca explotó contra la Liga MX

Regla de Menores de la Liga MX

La Regla de Menores establece lineamientos claros para abrir espacios en cancha a jóvenes futbolistas mexicanos y, lo más importante, incentivar su desarrollo deportivo. Como parte de las reformas a los reglamentos del futbol mexicano, la Regla de Menores regresa y será implementada en dos etapas.

ETAPA 1. PERIODO DE TRANSICIÓN: TEMPORADA 2024-2025

1,000 minutos.

140% más minutos de juego respecto a la situación actual.

Involucra a la categoría Olímpica (Sub 23).

ETAPA 2. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN: TEMPORADA 2025 - 2026