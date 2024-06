Miguel Herrera actualmente está trabajando como comentarista para Fox Sports, sin embargo, no deja de lado su faceta como director técnico y en una entrevista mencionó que no le cierra las puertas a ningún equipo de la Liga MX, ni siquiera a Chivas.

Pese a que el nombre de Miguel Herrera ha sonado más para dirigir en la MLS, el estratega mexicano reconoció que no está cerrado a dirigir en el torneo mexicano, e incluso consideraría dirigir a Chivas si el Rebaño Sagrado lo buscara.

El San Diego FC de la MLS es uno de los equipos en los que se rumora que podría dirigir El Piojo, pues la franquicia podría contratarlo para llamar aún más la atención de la afición mexicana que reside en el estado de California.

Además, el San Diego ya fichó al Chucky Lozano como uno de sus jugadores franquicia y se rumora que podrían contratar a Carlos Vela o a Guillermo Ochoa.

Chucky Lozano en su presentación con San Diego FC. (Gregory Bull / AP)

¿Podría Miguel Herrera dirigir a Chivas?

En entrevista para el diario ESTO, Miguel Herrera declaró que sabe que será complicado que Chivas lo contratara como su estratega debido a los logros que consiguió con América, sin embargo, mencionó que de su parte no descarta una posible llegada a Verde Valle.

“Chivas va a ser muy difícil que me llamen, porque no es que no quiera, porque es trabajo y uno tiene que trabajar como llamen, el mensaje es que tiene capacidad. Creo que por lo que conseguí con América va a ser muy difícil que la gente de Chivas me voltee a ver…” fueron las palabras del Piojo Herrera.

Miguel Herrera. (Miguel Ponton / Miguel Ponton)

Si bien el estratega no le cerró la puerta al equipo rojiblanco, si reconoció que es muy complicado que la directiva encabezada por Amaury Vergara lo contacte por su pasado con Las Águilas.

Chivas o la MLS: ¿En dónde prefiere dirigir Miguel Herrera?

Pese a que Miguel Herrera declaró que le gustaría seguir dirigiendo en la Liga MX, también reconoció que la MLS ha crecido mucho en los últimos años y ya no compite con el campeonato mexicano, sino que voltea a ver a las mejores ligas de Europa.

El estratega que ya ha dirigido a equipos como América, Tigres, Atlante y Tecos declaró que sería un orgullo dirigir en la liga estadounidense y parece que tarde o temprano llegará a algún equipo de dicho torneo.