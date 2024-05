El entrenador mexicano, Miguel Herrera, ha vuelto a estar en el ojo del huracán luego de que lanzara un duro dardo hacia el actual técnico del Club América, André Jardine.

Esta situación ha desatado una ola de especulaciones en torno a la relación entre ambos estrategas y si Miguel Herrera siente alguna forma de envidia hacia André Jardine.

Recordemos que Miguel Herrera tuvo dos etapas como director técnico de las Águilas, sin embargo tras una seguidilla de malos resultados quedó fuera de la institución y desde entonces no ha logrado ser campeón.

Por su parte, André Jardine en su primer torneo logró coronarse como campeón del equipo de Coapa y ahora se encuentra con posibilidades de ser bicampeón con el Club América.

¿Qué dijo Miguel Herrera sobre André Jardine?

El técnico Miguel Herrera ha lanzado un duro dardo hacia André Jardine, actual estratega del Club América, en medio de la final del torneo Clausura 2024.

Miguel Herrera afirmó: “Jardine es un técnico que va a entrar en la historia del América, si consigue el bicampeonato”. Reconoció además el mérito de Jardine al armar un plantel de alto valor, convirtiendo al equipo en uno de los más temidos del futbol mexicano.

Sin embargo, también señaló que parte del éxito de Jardine se debe a los fichajes realizados, algo que, según el Piojo, no pudo lograr en sus etapas anteriores al frente del club.

“Parte del éxito de Jardine ha sido por los fichajes que ha conseguido hacer al sumar a uno de los mejores, como es el caso de Quiñones, algo que en mis etapas yo no pude hacer. Conseguí tener planteles buenos, pero no del valor que hoy en día tiene el América”, mencionó el ex DT de las Águilas.

¿Cuántos títulos consiguió Miguel Herrera con América?

Miguel Herrera, reconocido por su paso como entrenador del Club América, logró un total de cuatro títulos durante su gestión.

Entre los logros de Miguel Herrera como DT del Club América destacan dos títulos de liga, obtenidos en los torneos Clausura 2013 y Apertura 2018, ambos tras vencer a Cruz Azul.

Además, Herrera llevó al equipo a la conquista de una Copa MX en el Clausura 2019, donde derrotaron al FC Juárez en la final.

Además de los títulos de liga y de Copa MX, el Piojo también guió al Club América hacia la obtención del trofeo de Campeón de Campeones en la temporada 2018-2019. Este título se consiguió al vencer a Club Tigres en penales.