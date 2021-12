Miguel Herrera aseguró que Sebastián Córdova fue “sacrificado” en el Club América y que ahora le exigirá en el Club Tigres como cuando lo dirigió en el conjunto azulcrema.

En entrevista con ESPN, el ahora entrenador del Club Tigres, defendió al mediocampista mexicano de todas las críticas que ha recibido, entre ellas la que dice que es un pecho frío.

El famoso ‘Piojo’ agregó que Córdova fue “sacrificado” en el cuadro azulcrema, donde Santiago Solari lo colocaba en posiciones diferentes y después lo mandó a la banca.

“Obviamente se desenganchó el muchacho de no saber dónde estaba. Así lo veía yo de afuera. Fue el sacrificado, ya no jugaba. Es obvio que cualquier jugador se baja, se siente mal”, dijo.

“El que lo ha catalogado como ‘pecho frío’ ni lo conoce. Es un jugador con mucho temple, es obvio que cuando no te dan el lugar que te has ganado y te mereces, y que te mueven para acá y te mueven para allá, entiende uno a los técnicos, porque cuando yo traigo una apuesta hay que jugar con él porque es la apuesta que uno tiene, pero que el jugador haya sido sacrificado y que de repente juega por izquierda y juega por derecha, obviamente se desenganchó el muchacho de no saber dónde estaba. Así lo veía yo de afuera. Fue el sacrificado, ya no jugaba. Es obvio que cualquier jugador se baja, se siente mal y cuando entra de cambio como ‘entra y resuelve’ no estaba muy a gusto”

Miguel Herrera. DT Tigres