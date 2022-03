México pudo quedarse sin Copa Mundial de la FIFA 2026, reveló Mikel Arriola por la violencia que se vivió en Querétaro, dijo el presidente de la Liga MX.

En entrevista con ESPN, Mikel Arriola fue cuestionado sobre si la sede de México para el Mundial del 2026 corrió riesgo por lo ocurrido en La Corregidora.

El mandamás de la Liga MX aceptó que corrió riesgo , pero que dependía de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y su capacidad de solucionar el problema, para no perderlo.

“Estaba en riesgo (el Mundial 2026) si no resolvía México y si no demostraba capacidad de resolver sus propios problemas la industria, porque si no nos iban a imponer a nosotros soluciones”, dijo.

México, EU y Canadá presentaron su candidatura para albergar el Mundial 2026 (@vicmontagliani)

FIFA se manifestó por lo ocurrido en Querétaro

La FIFA se manifestó por lo ocurrido en Querétaro, donde se vivió un terrible barbarie entre fans de los Gallos ante los del Atlas FC, el día más triste en la historia del futbol mexicano.

A través de un comunicado oficial, la FIFA, máximo organismo rector del futbol, manifestó su preocupación por los hechos ocurrido en el estadio de La Corregidora.

“La FIFA está consternada por el trágico incidente ocurrido en el estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro durante el partido entre Querétaro y Atlas”, señaló.

Yon de Luisa habló con el presidente de la FIFA tras la violencia e Querétaro

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) habló con el presidente de la FIFA tras la violencia en Querétaro, reveló el propio directivo.

En la conferencia de prensa de este martes, donde se dieron a conocer las sanciones para el Querétaro, Yon de Luisa reveló que tuvo una llamada telefónica con Gianni Infantino.

“Tuve comunicación con el presidente (de la FIFA, Gianni) Infantino de manera telefónica, donde se mostró muy preocupado por los eventos que le dieron la vuelta al mundo”, señaló.