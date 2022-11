Llegó la Selección Mexicana a Qatar, al recóndito pueblo de Simaisma, a un hotel en medio de la nada y aún así, cerca de 200 mexicanos llegaron a apoyarlos, a la 1 de la mañana.

Hasta ahí, todo normal, parte de la efervescencia de una Copa del Mundo, aunque está en específico, ha tenido sus detalles que llaman la atención.

Uno de esos fue el problema que sucedió después, ya cuando ingresó el cuidado camión de México a las instalaciones del Hotel Simaisma Resort, estos entusiastas aficionados lo único que querían era que sus ‘ídolos’ salieran a saludarlos, a la distancia como se suele hacer en estos casos.

Pero no sucedió y después vino la sorpresa, ya que no salió nadie y cuando ya hartos los fans vieron que no habrá retroalimentación, se fueron. Pero… el ridículo vino después.

El ridículo de los mexicanos ‘fake’ en Qatar 2022

En la foto que circula en redes de la recepción en el interior del hotel, aparecieron mexicanos, pero no los que estaban afuera del hotel, sino mexicanos fake, de origen árabe.

Esos mismos que los organizadores de Qatar 2022 han estado disfrazando con camisetas de todos los países y que ahora se vistieron de verde, así como aparentar que estaban compenetrados con la afición, algo más falso que una moneda de tres pesos.

En verdad, ¿qué les costaba dejar pasar a los verdaderos aficionados para que convivieran un par de minutos con los futbolista y tomar la foto, pero auténtica.

Pero no. México, a diferencia de otras selecciones, quiere hermetismo total, aunque por eso, se lleve entre las patas a sus verdaderos aficionados.

