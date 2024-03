El Estadio Sergio León Chávez, hogar del Club Irapuato, es un recinto histórico en el Futbol Mexicano, este mismo será renovado, incluso antes que el Estadio Azteca.

El Club Irapuato tiene un objetivo en mente: regresar a la Primera División, pero para eso necesitan de un Estadio apto para eso.

Es por eso que con ayuda del gobierno estatal, que aportó 96 millones de pesos, y del municipal, que ayudó con 9 MDP, el equipo de Guanajuato tendrá una mejor casa.

Esta reestructuración se dice que llegará a tiempo para llevarse a cabo el Premundial de la Concacaf, que se celebrará entre julio y agosto de este año.

“Ya se mencionaron los alcances que va a tener esta inversión y nos dan perfectamente para llevar a cabo el Premundial de Concacaf y para generar las condiciones para traer un equipo de Primera División y que se va a dar por parte del gobierno del Estado”, comentó la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García.

¿Cómo será el nuevo estadio de Irapuato?

Este Estadio Sergio León Chávez ha sido parte de la Primera División de México con el Irapuato, además puede presumir ser mundialista, ya que, específicamente en 1986, fue sede de 3 partidos: URRS vs Hungría, Hungría vs Canadá y URRS vs Canadá.

Ahora después de muchos descuidos tendrá una remodelación que pinta bien, incluso se dice que tendrá mejor diseño que el Estadio Azteca.

Con un diseño vanguardista, por fuera tendrá imágenes tridimensionales de color rojo, blanco y azul. También el interior será revitalizado, incluyendo las butacas, baños, palcos, áreas verdes y sistema pluvial.

🔴#ÚLTIMAHORA| Revelan imágenes del nuevo rostro que tendrá con la remodelación el doblemente mundialista, estadio 🏟️ Sergio León Chávez, la casa de la ‘Trinca’ del #Irapuato 🍓⚽️ #LoViEnTV4 pic.twitter.com/ZHOsurLSB7 — TV4 📺📱💻 (@tv4guanajuato) March 28, 2024

Polémicas sobre el Estadio de Irapuato

De ser un recinto mundialista a quedar abandonado, así ha sido la historia del Estadio Sergio León Chávez.

El Estadio de Irapuato ha pasado por varias historias no buenas, como la vez que descendieron en 1992. Después en ese mismo año, al buscar regresar a Primera División, los Freseros perdieron la final, por lo que sus aficionados incendiaron tribunas, se pelearon con la seguridad y saquearon puestos.

Después ya en la actualidad, el Club Irapuato buscaba el ascenso a la Liga de Expansión, pero no se dio, ante esto, hubo una disputa por el estadio entre el estado y Fernando San Román.

Esta duro 3 años, hasta que se pudo llegar a un acuerdo en este año, 2024.