Comenzó la actividad en uno de los duelos más esperados de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, el partido entre Francia y Alemania, en el cual Mats Hummels ya es protagonista.

Sin embargo, eso no es una buena noticia para Alemania, pues el defensor del Borussia Dortmund marcó un autogol que adelantó a Francia en el marcador.

Fue al minuto 20 cuando cayó el primer gol del partido, tras una buena jugada en la que Lucas Hernández mandó un centro desde la banda izquierda.

En el corazón del área estaba Kylian Mbappé marcado por Mats Hummels, quien, en su intento por despejar, terminó metiendo el balón en propia puerta.

Desafortunado regreso de Mats Hummels con Alemania

Mats Hummels se encuentra de regreso con la Selección de Alemania; sin embargo, no ha tenido la mejor noche con la camiseta de su país.

Y es que tras casi tres años de no representar a la selección teutona, Hummels volvió, aunque no de la mejor forma, pues lo hizo con un autogol en el duelo Francia vs Alemania.

El último partido que Hummels había jugado con Alemania antes de su regreso, fue en noviembre de 2018 en un duelo de la Liga de Naciones de la UEFA.

Hummels con la casaca teutona. (@matshummels)

¿Por qué Hummels fue separado de la Selección de Alemania?

Mats Hummels había sido un titilar indiscutible con la Selección de Alemania, siendo parte del equipo campeón en el Mundial de Brasil 2014.

Sin embargo, con los años y la crisis que presentó el cuadro nacional alemán, el director técnico Joachim Löw decidió prescindir de sus servicios, así como de un par más de jugadores.

Los resultados siguieron sin llegar, por lo que para esta Eurocopa el técnico, que vive su último torneo al frente de Alemania, decidió volver a llamarlo.