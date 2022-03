¿Matías Almeyda regresa al Club Chivas? La posibilidad existe, pues el mismo argentino reveló que, si quisiera, mañana mismo podría quedar como entrenador libre.

En entrevista con Fox Sports, Matías Almeyda fue cuestionado sobre la duración de su contrato con el San José Earthquakes, de la MLS, a lo que respondió que se podría ir mañana mismo si quisiera.

Señaló que tras decirle que no a la Selección de futbol de Chile , habló con el dueño del equipo californiano, quien le dio su palabra de que no tendría problema en dejarlo ir si así lo deseaba.

“Mi contrato podría terminar mañana, porque después de que le dije que no a la Selección de Chile, tuve posibilidad de hablar con el dueño (de Earthquakes) y me dijo que el día que yo considerara que es momento para irme, no tendría problema”, dijo.

Matías Almeyda: “En mi futuro siempre está México”

Matías Almeyda aclaró que, aunque podría desvincularse del San José Earthquakes, por el momento no piensa en eso, sino en levantar la situación del equipo, que ha tenido un pésimo arranque de temporada.

Sin embargo, señaló que en su futuro siempre se encuentra México, pues es un país al que le tiene mucho cariño, al igual que a la Liga MX, donde fue campeón con el Club Chivas.

“Siempre (está México en su futuro). Ustedes saben el amor que yo le tengo a ese hermoso país, el cariño que le tengo a la liga. Siempre esta latente ese paso mio por México. El recuerdo que tengo de México es con alegría”, agregó.

Matías Almeyda y su paso en la MLS después de entrenar al Club Chivas

Después de su paso por el Club Chivas, en el que consiguió varios títulos, entre ellos una Liga MX en 2017, Matías Almeyda salió del equipo y su siguiente paso fue entrenar en la MLS.

Su paso por el San José Earthquakes no ha sido el mejor y, aunque ha tenido buenos momentos, la realidad es que no se ha obtenido los resultados esperados.

Muestra de ello es que, en tres temporadas con el equipo de San José, sólo ha disputado un partido de postemporada, en 2020, el cual perdió en penales ante el Sporting Kansas City.