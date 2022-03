Mario Carrillo aseguró preferir al Club Chivas sobre el Club América, pese a su pasado en el cuadro de Coapa.

Mario Carrillo, extécnico del Club América y ahora comentarista de ESPN, dio de qué hablar ayer durante la transmisión del encuentro entre el Atlético de San Luis y el Club Deportivo Guadalajara.

El exsilbante, Felipe Ramos Rizo, le lanzó la pregunta sobre a quién preferiría dirigir entre el Rebaño y las Águilas del América.

Mario Carrillo intentó evadir la pregunta, pero sus compañeros, entre ellos David Faitelson, insistieron en que respondiera.

El también ex DT del Club Universidad respondió: si me dan los dos, yo me quedaría con el Guadalajara, me gustaría.

Mario Carrillo y su pasado americanista

Con su declaración de elegir al Club Deportivo Guadalajara (Chivas), Mario Carrillo pudo traicionar su pasado con el Club América, equipo con el que consiguió un título de liga.

El extécnico de las Águilas conquistó el décimo campeonato para el Club América en el Clausura 2005, en una final ante los Tecos de la UAG que finalizó 7-4 (marcador global).

El equipo azulcrema con Carrillo en la banca, fue espectacular y aún se mantiene el récord que implementaron con más duelos sin derrota (32).

También obtuvo el Campeón de Campeones ante el Club Universidad (2-1) en la cancha del Estadio Azteca.

El Club América ya tiene técnico para enfrentar al CF Monterrey

El Club América ya tiene nuevo timonel, al menos para enfrentar a los Rayados del CF Monterrey. Se trata de Fernando Ortiz, estratega de la Sub 20.

El argentino, quien jugó para el Club América en 2009, será el encargado de dirigir a las Águilas de manera interina en el duelo del próximo sábado en el Estadio BBVA.

El tambien exdefensor del Club Santos Laguna, tiene actualmente a la Sub 20 en la posición 8º con 13 puntos.