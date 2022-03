David Faitelson revienta a Santiago Solari; “ es un sinvergüenza si no renuncia ” al Club América, dijo tras el empate que las Águilas sacaron ante el Querétaro FC en la Jornada 8 del Clausura 2022 .

Fue en el programa Futbol Picante donde David Faitelson se le fue con todo a Santiago Solari debido a su mal paso en el Club América.

“Si Solari no renuncia esta noche (1 de marzo), creo que es un sinvergüenza”, lanzó el polémico comentarista de ESPN.

Y es que para Faitelson, las Águilas han estado “ impresentables ” en el Clausura 2022, donde, después de ocho jornadas, marchan en el penúltimo lugar de la competencia con solo seis puntos sumados.

Lo peor de todo es que el Club América podría amanacer como último lugar de la tabla general si es que el Club Santos Laguna gana su partido.

David Faitelson asegura que el Club América juega como “equipo chico”

En la perspectiva de David Faitelson, Santiago Solari, todavía DT del Club América, no ha podido levantar al alicaído equipo.

Incluso aseveró que el Club América está jugando como “ equipo chico ” de la mano de Santiago Solari, quien llegó al cargo hace poco más de un año.

“El América hoy juega como equipo chico, no genera futbol, no tiene espíritu, no tiene trabajo, no tiene nada”, siguió el polémico comentarista.

Aunque las Águilas fueron empatadas de último minuto , Faitelson aseguró que no se merecían la victoria, puesto que no hicieron los méritos suficientes para ello.

José Ramón Fernández arremete contra David Faitelson

Los comentarios de David Faitelson enseguida generaron la molestia de otros panelistas como José Ramón Fernández.

Y es que el experimentado comentarista acusó a Faitelson de tener una “ campaña ” en contra de Santiago Solari, pues, dijo, lo ha querido correr desde que llegó a México.

Incluso, José Ramón Fernández cuestionó a David Faitelson por no mostrar ese ímpetu inquisidor contra Javier Aguirre, quien recién salió del CF Monterrey.

Sin embargo, Faitelson descartó tener una “campaña” en contra de Solari, pues recordó que no es promotor ni nada sino periodista.