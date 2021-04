Luis Hernández publicó un meme con el que señaló que le recuerdan más por su falla ante Alemania que por lo exitoso de su carrera.

Luis Hernández siempre será recordado como uno de los mejores delanteros mexicanos, pero también por su increíble falla ante Alemania en los octavos de final del Mundial de Francia 1998.

Fue a través de Twitter donde 'El Matador' compartió un meme con el que señaló que le recuerdan más por su falla ante Alemania que por lo exitoso de su carrera.

"Ustedes no perdonan", fue lo que escribió el exfutbolista, quien es uno de los máximos anotadores de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales con cuatro goles, todos en Francia 98.

La falla del Matador Hernández ante Alemania

Como bien dice el Matador Hernández, es un hecho que la gente lo recuerda, además de por sus goles con clubes como América o Tigres, por su falla ante Alemania.

Fue en el Mundial de Francia 1998, la Selección de México buscaba su pase al quinto partido y en frente estaba Alemania, una de las máximas potencias.

El marcador estaba 1-0 a favor de México, precisamente gracias a un gol del Matador, pero el delantero mexicano tuvo una clara oportunidad de marcar el segundo tanto que hubiera significado la victoria.

Sin embargo, falló y Alemania terminó empatando y dándole la vuelta al partido para dejar al Tri fuera en los octavos de final.

Matador le tiene cariño a su falla

El Matador Hernández ha hablado en múltiples ocasiones sobre su falla ante Alemania y en una de las últimas veces señaló que no lo recuerda como una tragedia, sino con cariño.

Asimismo, señaló que su forma de ser alegre le permitió superar ese amargo trago rápido, a diferencia de otras personas que se lo recuerdan cada vez pueden.