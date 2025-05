El periodista argentino, Juan Carlos Pasman, evidenció al futbol mexicano en el programa Se Habla Así, de DS Sports y todo debido al rumor que asegura que Chivas contratará a Gabriel Milito como su nuevo técnico.

Aunque en selecciones Argentina está a años luz de México, en redes sociales se ha creado una rivalidad entre la afición argentina y la mexicana, por lo que el periodista opinó sobre la inminente contratación de Milito con Chivas.

Y es que, al dar su opinión, el periodista argentino recordó todas las críticas que aficionados mexicanos han lanzado contra los estrategas originarios de su país, por lo que no le perece coherente que clubes de la Liga MX los sigan contratando.

Periodista argentino explota contra el futbol mexicano por el posible nuevo DT de Chivas

De acuerdo a información compartida por el también periodista argentino, César Luis Merlo, Chivas está a detalles de cerrar la contratación de Gabriel Milito como su nuevo entrenador, por lo que Juan Carlos Pasman explotó contra los mexicanos.

Esto debido a que, por la forma en la que se fueron Martín Anselmi de Cruz Azul y Fernando Gago de Chivas (ambos dejaron el proyecto botado con la temporada iniciada), los estrategas argentinos han sido muy criticados por la afición mexicana.

▶️ La opinión de @TotiPasman en #SeHablaAsíDSPORTS sobre la contratación de Gabriel Milito como entrenador de las Chivas de Guadalajara. pic.twitter.com/RfeTCQmJRa — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) May 22, 2025

“Arranca otro campeonato y van a buscar a un técnico argentino, esta bien que Milito no es Gago pero yo no sé si Milito el día de mañana lo vayan a llamar de Independiente o de la selección argentina y no va a dejar a Chivas para volver a su país…”, declaró el comunicador.

Chivas ya tendría definida su primera alta y su primera baja de cara al Clausura 2025

Aunque todavía no se hace oficial la contratación de Gabriel Milito, la directiva de Chivas ya ha comenzado a trabajar en el plantel que le ofrecerán al técnico argentino para encarar el Clausura 2025.

Y es que, ha trascendido que Bryan García, carrilero mexicano perteneciente a Pachuca, sería el primer refuerzo de Chivas en el mercado de transferencias y llegaría para suplir la baja de Mateo Chávez.

Nene Beltrán con Chivas. (Jesus Cisneros / MEXSPORT)

Además, Fernando ‘Nene’ Beltrán ya tendría pie y medio fuera del Rebaño Sagrado, pues Club León estaría a detalles de completar el fichaje del mediocampista de 27 años de edad.