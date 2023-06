A pesar de que Henry Martín abrió el marcador en el triunfo de la Selección Mexicana ante Haití en la Copa Oro, antes de hacerlo tuvo una falla imperdonable por la que se ganó ser tundido por los memes.

“Excelente partido de Henry “La jerarquía” Martín”, escribió un tuitero en tono irónico acerca del desempeño del delantero del Club América, que con la Selección Mexicana no acaba de enchufarse.

Tal parece que el rumor acerca de la llegada de Julián Quiñones al Club América, le cayó de peso a Henry Martín, pues lució distraído y falló una jugada de gol clarísima por la que fue tundido con los memes.

En uno de ellos agradecieron la pronta llegada de Julián Quiñones al Club América, y tal vez a la Selección Mexicana, para que puedan jubilar a Henry Martín.

Ridiculizan a Henry Martín por sus fallas en la Selección Mexicana y el Club América

En uno de los memes más contundentes contra el ariete del Club América, se hizo una comparación demoledora. “Henry Martín contra Juarez, Mazatlán, Xolos, San Luis, Querétaro // Henry Martin contra Chivas en Liguilla y en la Selección”, dice el texto que acompaña la imagen.

Y los ataques no cesaron. “Henry Martín si no jugara en el América”, atacó otro usuario de Twitter acompañando su comentario con un video en el que alguien prepara hamburguesas en un restaurante.

El delantero de la Selección Mexicana se ganó sonoros abucheos de los fans que asistieron al estadio, situación que generó más burlas:

“Henry Martín oyendo que los pochos los acaban de abuchear al medio tiempo”, lanzó otro tuitero con un video cuyo protagonista se mueve nervioso.

Henry Martín, quien no acabó en el once titular, fue despedido con un meme implacable y poco agradable. Situación que deberá asimilar de buena forma el delantero, si es que no quiere perder la titularidad en la Selección Mexicana.

Para buena suerte de Henry Martín, no fue parte del nerviosismo de la Selección Mexicana que dirige de manera interina Jaime Lozano, que terminó pidiendo que el tiempo se consumiera para evitar que Haití les arrebatara el triunfo en la Copa Oro.

Henry Martín y la Selección Mexicana se miden el próximo domingo ante el combinado de Qatar, en lo que será el cierre de la fase de grupos en la Copa Oro.

