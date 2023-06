En el partido entre México y Honduras de la Copa Oro, en la transmisión de TV Azteca, Christian Martinoli y Luis García se burlaron de Henry Martín tras ser reconocido como mejor jugador de la Liga MX.

A pesar de que el combinado nacional goleo 4-0 a los catrachos, Henry Martín no pudo marcar gol, quien además arrancó como titular. El delantero azteca fue víctima de burlas por parte de Christian Martinoli y Luis García tras ser reconocido como el mejor jugador de la Liga MX.

Fue durante la segunda mitad, donde David Medrano hizo el comentario de que Henry Martín había sido reconocido como mejor jugador de la Liga MX en la entrega del Balón de Oro, por lo que esta situación desató las burlas por parte del equipo de TV Azteca.

¿Qué dijeron Martinoli y Luis García de Henry Martín?

Ante el comentario de David Medrano sobre Henry Martín, Luis Garcia señaló “Bueno, a mí también me entregaron dos Citalli siendo mejor jugador de la temporada. No puedo juzgar yo...” Por lo que Campos interrumpió diciendo “Te los regalaron” señaló el inmortal, mientras Martinoli escuchaba.

A su vez Luis García concluyó “Como queda uno campeón de goleo, la elección es rápida, el mejor, o seas no analicemos más. Por supuesto que Henry Martín no es el mejor futbolista de la liga mexicana”. En ese momento Martinoli no dijo nada, sino más adelante en su narración.

En una de las acciones del partido, Martinoli se refirió de forma irónica a Henry Martín, cuando Luis Chávez intento hacer una jugada con el delantero americanista “Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana” por lo que García y Campos desataron la carcajada.

- Martinoli: "viene con el mejor jugador de la liga mexicana (Henry)"



- Campos y Garcia: "JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA" pic.twitter.com/1oe16XvWz1 — 𝗟𝘂𝗶𝘀_𝗔𝘇𝘂𝗹  (@LuisAzul0507) June 26, 2023

Henry Martín le ganó la titularidad a Santiago Giménez

En el debut de la Selección Mexicana en la Copa Oro, la gran pregunta que se hacían los aficionados y particularmente Jaime Lozano, era ver quien sería el titular, si Henry Martín o Santiago Giménez.

Al final, Lozano, se declinó por Henry Martín quien inició frente a Honduras y donde además el delantero yucateco colaboró con una asistencia. Por su parte Santiago Giménez sustituyó precisamente a Henry. El bebote anotó gol sin embargo fue anulado por posición anulada.

Para el partido contra Haití se espera que Jaime Lozano repita el mismo once, por lo que veremos a Henry como titular, mientras que Giménez arrancará desde la banca.

