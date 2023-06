Santiago Giménez quiere que Jaime Lozano en la Selección Mexicana pase lo que pase, todo parece indicar que los jugadores se sienten cómodos con el mexicano en el banquillo.

Y es que, el jugador del Feyenoord, Santiago Giménez, aseguró que no pueden pensar en otro candidato teniendo a Jaime Lozano al frente del Tri.

El Bebote ya ve al Jimmy Lozano como el técnico definitivo, pues asegura que ya conoce a la mayoría de los jugadores y el ambiente se ve reflejado en la cancha.

“Ya lo tenemos (a un técnico mexicano), por qué pensar en el próximo, ya tenemos acá al Jimmy, es mexicano, lo conocemos perfecto y él nos conoce perfecto, entonces, bienvenido”, dijo para TUDN.

Incluso, indicó que la covivencia y el hecho de que Jaime Lozano ya conociera a varios fue un extra que le dio buenos resultados al equipo.

“Lleva pocos días, pero es un plus que haya tenido ya experiencia con los jugadores, que conozca ya a la mayoría. Creo que ese fue el plus que nos dio el Jimmy porque en realidad fueron pocos días de trabajo pero se vio esa conexión de que ya nos conocíamos”, agregó.

Santiago Giménez quiere quedarse en el Feyenoord

Tras haber tenido una brillante temporada con el Feyenoord, Santiago Giménez externó que su deseo es permanecer más tiempo con el equipo.

Aunque, tiene jugosas ofertas y eso lo haría dudar de su decisión, sin embargo con el Feyenoord ha tenido logros importantes, pero su futuro no se ha definido.

Santiago Giménez y las ofertas que ha tenido

A pesar de que Santiago Giménez quiere quedarse en el Feyenoord, sabe que sigue habiendo posibilidad de ir a otro equipo, pues hay oportunidades que no podría decirles que no.

“Creo que el futuro está indefinido, creemos nosotros que lo mejor para terminar la formación sería quedarnos en el Feyenoord, pero luego hay oportunidades que uno no puede decir que no y tú lo sabes, entonces todo puede pasar, no te puedo dar una respuesta”, sentenció para TV Azteca.

