Todo está listo para la esperada pelea que se llevará a cabo esta noche entre la leyenda del boxeo, Floyd Mayweather, y las estrella de YouTube, Logan Paul.

Criticado por muchos, no cabe duda de que esta pelea ha levantado mucho morbo por ver enfrentarse al ‘Money’ contra una de las máximas celebridades de internet.

El combate no es de carácter oficial , por lo que tendrá algunas reglas especiales que te explicamos a continuación.

Las reglas para el combate Floyd Mayweather vs Logan Paul

Lo más importante es que le pelea no tendrá un ganador oficial, pero eso no significa que no pueda haber un nocaut.

De acuerdo a ESPN, el combate Mayweather vs Paul no tendrá jueces en el ring y no se anunciará un ganador oficial, pero los nocauts no están prohibidos y será a criterio de un árbitro.

Floyd Mayweather y Logan Paul (Tomada de Video )

Otras reglas para el combate entre Floyd Mayweather y Logan Paul

La pelea durará 8 rounds de 3 minutos

Los pugilistas no usarán casco

Usarán guantes de 10 onzas

Se llevará a cabo algún tipo de votación para determinar a un ganador, pero no será oficial

La abismal diferencia entre Mayweather y Logan Paul

Algo de lo que más llama la atención de la pelea entre la leyenda de boxeo y la celebridad de internet es la gran diferencia física que existe entre uno y otro.

Y es que mientras ‘Money’, quien mide 1.73 centímetros, pesó 155 libras, ‘Maverick’ pesó 189.5 libras con su 1.88 centímetros.

La diferencia también es abismal en cuanto a récord profesional, pues mientras Floyd Mayweather tiene su inmaculado registro en 50-0, Logan Paul tiene un, más que triste, 0-1.

¿Cuánto ganará Mayweather por su pelea ante Logan Paul?

De acuerdo a varios reportes, Floyd Mayweather tiene asegurada una bolsa de 10 millones de dólares (200 millones de pesos), pero no sería su premio total.

El contrato del famoso ‘Money’ incluiría el 50 por ciento de lo generado por el ‘Pago Por Evento’ (Pay Per View) en todo el mundo.

El precio es de 49.99 dólares (mil pesos) y se espera que sea comprado por dos millones en Estados Unidos y uno más en el mundo , con lo que sus ingresos subirían hasta los 100 mdd (2 mmdp).

Por su parte, Logan Paul tiene una bolsa garantizada de 250 mil dólares (5 mdp) y cuenta con el 10 por ciento de lo generado por el ‘PPV’, con un total aproximado de 18 mdd (360 mdp).

¿Dónde ver la pelea Mayweather vs Logan Paul?