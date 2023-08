El Club América fue eliminado de la Leagues Cup de manera polémica, pues el arbitraje habría acuchillado a las Águilas pero algunos fans de Club Chivas estaban muy contentos por eso.

Cabe recordar, que Club Chivas fue eliminado de la fase de grupos en Leagues Cup y se despidió muy pronto del torneo, mientras que el Club América fue eliminado en los octavos de final.

Sin embargo, la polémica en el arbitraje se hizo presente luego de que el partido se definiera en los penales, y es que el silbante hizo repetir un penal, mismo que Luis Malagón había atajado antes y una vez que ya había dado el silbatazo inicial.

La molestia entre los fans americanistas se hizo presente, pero al parecer los que no estuvieron molestos, fueron los de Club Chivas quienes celebraron la eliminación de su acérrimo rival, Club América.

En un video se ve a unos fans con la camiseta de Club Chivas celebrando cuando Nashville anotó el penal y les otorgó el pase a la siguiente etapa.

El aficionado de @Chivas que estuvo celebrando que mandaron a chingar a su madre el America JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/qRbAZNX53d — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 9, 2023

Fans tunden a los que celebraron la eliminación del Club América

Las críticas en redes sociales hacia los fans que celebraron la eliminación del Club América no se hicieron esperar.

“We, más allá de la rivalidad que existe entre equipos, América era de los pocos equipos que quedaban para representar al país, y fue robado de una manera tan horrible” (sic), escribió un usuario.

“Jaja no me sorprende es lo único que han podido celebrar como desde el 2017″, se lee en Twitter.

“Por eso es que siempre estarán debajo del América”, escribieron.

André Jardine explotó contra el arbitraje

Luego de la eliminación del Club América, el técnico André Jardine explotó contra el arbitraje.

“Hay muchas jugadas que podrían ser peligrosas y encuentras falta y empujón, lance igual y no te marcan, soy sincero, para mí no es excusa, vamos a crecer con nuestros errores, pero me siento indignado, en estos cuatro partidos siempre fue en contra de nosotros”, dijo.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok