La Leagues Cup ya se acerca a su fin y los cuartos de final ya están definidos, aunque la Liga MX sigue siendo representada por 2 equipos.

En medio de polémicas arbitrales, dos equipos de la Liga MX siguen en competencia en la Leagues Cup, un torneo que ha dejado grandes emociones.

Cabe recordar, que 2 grandes favoritos fueron eliminados este martes, Club América y Club Tigres ya no seguirán en competencia. Deportivo Toluca también fue eliminado en la tanda de los penales.

En ese sentido, Querétaro FC y Rayados de Monterrey siguen en la contienda y disputarán partidos en los cuartos de final de Leagues Cup.

El Inter Miami de Lionel Messi es uno de los favoritos para ganar el torneo y muchos fans acusan que el arbitraje ha favorecido al equipo del astro argentino.

Sin embargo, aún quedan varios partidos por jugar en busca de las semifinales, dónde la Liga MX podría entrar.

Querétaro FC. (Roberto Echeagaray / MEXSPORT)

Leagues Cup y los cuartos de final

Ya están definidos los cuartos de final de Leagues Cup, uno de los partidos más esperados es el de los Rayados de Monterrey contra el LAFC del mexicano Carlos Vela

Partido : Querétaro FC vs. Philadelphia

Fecha: Viernes 11 de agosto

Horario: 18:00 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV

Partido: Inter Miami vs. Charlotte FC

Fecha: Viernes 11 de agosto

Horario: 18:30 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV

Partido: Nashville vs. Minnesota

Fecha: Viernes 11 de agosto

Horario: 18:30 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV

Partido: Rayados de Monterrey vs. LAFC

Fecha: Viernes 11 de agosto

Horario: 20: 30 horas tiempo del centro de México

Transmisión: Apple TV

André Jardine explota contra el arbitraje en Leagues Cup

El técnico del Club América, André Jardine explotó contra el arbitraje luego de la polémica eliminación del Club América.

“Es un tema que ya hablé en la otra conferencia, el sentimiento es el mismo, no porque perdemos pasa, el criterio no es igual, un ejemplo claro es que en todos los partidos que jugamos tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR!, dijo.

