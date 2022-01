Lionel Messi regresa a las canchas luego de un mes para enfrentar a Reims; el astro argentino está listo para defender la camiseta del Paris Saint Germain.

Luego de que se contagió de Covid-19, Lionel Messi se mantuvo fuera para recuperarse de la mejor manera.

El último partido que jugó en el cuadro parisino, fue el 22 de diciembre y ahora, el técnico Mauricio Pochettino aseguró que Lionel Messi ya se integró con el equipo y podría jugar el domingo 23 de enero contra Reims.

“Estoy contento de la manera en la que su pequeño problema ha evolucionado. Sí, está en el grupo y veremos si mañana está de inicio” aseguró en conferencia de prensa.

Lionel Messi marcó un doblete en la victoria del PSG (FRANCK FIFE / AFP)

Lionel Messi sobre su recuperación del Covid-19

Cabe recordar, que Lionel Messi se contagió de Covid-19 junto con otros futbolistas del cuadro parisino; el club lanzó un comunicado en el que especificó que ya se encontraban en aislamiento.

La infección ocurrió luego de sus vacaciones y entre los casos positivos que tuvo el equipo, se encontraba Messi.

Sin embargo, Lionel Messi reconoció que no fue sencilla su recuperación e incluso le tomó mas tiempo de lo que creyó.

“Me tomó más tiempo del que pensé”, escribió el astro argentino en su cuenta de Instagram donde agradeció los mensajes de apoyo.

Lionel Messi en un partido del PSG (Michel Euler / AP)

Lionel Messi en los premios The Best

Cabe recordar, que Lionel Messi fue blanco de críticas luego de que no votara por Robert Lewandowski en ls premios The Best.

Y es que el astro argentino no votó por Robert Lewandowski para el premio The Best aunque dijo que merecía en Balón de Oro durante su discurso en la gala.

“El año pasado fuiste el justo ganador y creo que tienes que tener el trofeo en tu casa”, aseguró Messi quien se dirigió a Lewandowski en su discurso.

Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munich fue el ganador indiscutble en los premios The Best al mejor jugador.