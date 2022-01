Lionel Messi no votó por Robert Lewandowski para el premio The Best aunque dijo que merecía en Balón de Oro, el astro argentino fue criticado por esa acción.

Y es que el jugador del París Saint Germain votó por sus compañeros de equipo, Neymar Jr y Mbappé para que obtuvieran el premio, además puso a Benzema al último.

Cabe recordar, que cuando Lionel Messi obtuvo el Balón de Oro 2021, en su discurso mencionó al jugador polaco, Robert Lewandowski.

Lionel Messi dijo que Lewandowski fue el ganador indiscutible en 2020, mismo año donde la gala se canceló por la pandemia de Covid-19.

No obstante todos esperaban que sus palabras se vieran reflejadas en sus actos, pero no fue así y su voto fue para otros futbolistas y no para Lewandowski , lo que desató muchas críticas.

Robert Lewandowski en los premios The Best

Robert Lewandowski, jugador del Bayern Munich fue el ganador indiscutble en los premios The Best al mejor jugador.

Y es que el polaco ha tenido un gran desempeño con el cuadro alemán y ha ganado prácticamente todo por lo que el reconocimiento era más que merecido.

Luego de recibir el acontecimiento, Lewandowski se dijo feliz pues todo su esfuerzo valió la pena y se vio concretado en dicho reconocimiento.

“Muchas gracias, estoy muy orgulloso. Es un honor. Gracias a mi entrenadores y mis compañeros. Trabajamos muy duro. Es para todos los que están a mi alrededor. Todo lo que pasó el año pasado... soñaba con romper el récord de goles de Müller, pensaba que era imposible, pero lo conseguí”.

Robert Lewandowski rescató el empate ante España (Jose Manuel Vidal / AP)

Lionel Messi en el Balón de Oro 2021

Lionel Messi fue el ganador del Balón de Oro 2021, a pesar de que se había filtrado una lista en la que se daba por ganador a Robert Lewandowski.

Messi cambió de equipo y tomó la difícil decisión de irse al Paris Saint Germain, donde a pesar del proceso de adaptación, ha brillado.

El argentino sumó su séptimo Balón de Oro y durante la gala agradeció a su familia y seres queridos. Además, agradeció a Lewandowski y dejó claro que el merecía ser el ganador de la gala pasada, cuando se suspendió por la pandemia.

“El año pasado fuiste el justo ganador y creo que tienes que tener el trofeo en tu casa”, aseguró Messi quien se dirigió a Lewandowski en su discurso.