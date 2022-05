Se enciende la polémica por agresión a jugadora; aseguran que era de tarjeta roja, pues la arquera de las Tuzas le propinó un golpe.

Y es que en una jugada, Sthefanny Barreras, arquera de Club Pachuca aprovechó el que una jugadora de Club Chivas estaba en el piso, para propinarle un golpe con el puño cerrado.

Los fanáticos explotaron en redes sociales, pues pidieron que esa jugada fuera sanncionada puesto que no le sacarron ninguna tarjeta a la portera.

Además, en la publicación etiquetaron a la Liga MX Femenil y a la directora deportiva de las rojiblancas para que hicieran algo al respecto.

Pese a todo, Club Chivas se llevó la victoria y tiene ventaja de dos goles para la gran final de vuelta.

Club Pachuca: Tunden a la arquera las Tuzas

Luego de la polémica acción los usuarios epresaron su molestia a través de las redes sociales.

“En la liga mx femenil deberían enseñarles a controlar su ira, he visto jugadoras jalarle el pelo a una rival, noquear a una rival y ahora una portera de Pachuca literal darle un puñetazo a una rival”, se lee en Twitter.

“Creo que en la liga femenil no hay VAR primo, pero claro que es agresión y debió irse expulsada la portera de Pachuca”, escribió otro usuario.

“Si esto no es agresión premeditada ,no se que lo sea debía ser amarilla o penal .... No hubo ni se marcó nada”, expresó un internauta.

Club Pachuca vs Club Chivas

Sin duda alguna, es una final diferente, pues las regias no son finalistas como usualmente sucede en las finales de la Liga MX Femenil.

Club Chivas por su parte, busca su segundo título desde la creación de la liga en 2017, mientras que las Tuzas no han ganado un campeonato y buscan hacer historia.

