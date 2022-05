Sarah Luebbert desea que Club Chivas pierda la final de la Liga MX Femenil.

Sarah Luebbert se fue de nuestro país sabiendo muy claramente lo que representa la identidad del Club América.

En su regreso al futbol estadounidense con el Chicago Red Stars, la ahora ex jugadora de las Águilas del Club América, fue cuestionada sobre qué equipo apoyará en la final de la Liga Mx Femenil.

Las opciones para la jugadora, las Tuzos del Club Pachuca que eliminaron al Club América en la cancha del Estadio Azteca, o el acérrimo rival, el Club Chivas Rayadas del Guadalajara.

Y como lo haría cualquier americanista, Luebbert no dudó en hacer a un lado a las tapatías y elegir a las hidalguenses como sus candidatas al campeonato del Clausura 2022.

“Supongo que no puedo decir que ambos equipos pierdan. Creo que voy a tener que apoyar al Club Pachuca, no puedo, no puedo decir que Chivas”, aseguró la delantera estadounidense que tuvo un importante paso por México.

El Club América femenil dejó tan marcada a Sarah Luebbert, que ahora que no es más parte del equipo de Coapa, se fue con el entendimiento de no apoyar, deportivamente hablando, todo lo relacionado con el Club Deportivo Guadalajara.

Esto, no hace más que dejar una huella importante en la afición azulcrema, que seguro la extrañarán en los próximos torneos de las Águilas Femenil.

La final de la Liga MX Femenil

El Club Pachuca y el Club Deportivo Guadalajara disputan la gran final de la Liga MX Femenil.

Tuzas y Chivas tuvieron un buen semestre y lograron el boleto a la fase por el título del Clausura 2022, por lo que en dos partidos saldrá quién fue el mejor de todo el torneo mexicano.

La ida es este viernes 20 de mayo, mientras que la vuelta en el Estadio Akron se jugará el lunes 23 del mismo mes, es decir, tres días más tarde.

