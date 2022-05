El Club Pachuca perjudica al Club América y lo quita del horario estelar en la Liguilla.

A Jesús Martínez no le importó la amistad, tampoco que Emilio Azcárraga haya acudido a la investidura del Salón de la Fama, al final, sus intereses son grandes y quedar bien con la cadena FOX Sports es su prioridad.

El propietario de Grupo Pachuca aprovechó que su equipo fue el líder del Clausura 2022 en la Liga MX para modificar los horarios sabatinos de los cuartos de final.

En los Tuzos no iban a dejarle la estelaridad al Club América y por eso los mandó jugar a las 18:00 horas el 14 de mayo, cuando en un principio se habían puesto de acuerdo que el partido Club Pachuca vs Atlético de San Luis se jugara a las 19:05 y el Club América vs Club Puebla a las 21:05 horas.

Así que a mover todo, como si le fueran a ganar en audiencia al equipo más popular de México, que además este sí pasa sus partidos en la televisión abierta.

Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa. (Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Cambio de Grupo Pachuca retrasó la publicación de los horarios

El cambio solicitado por Grupo Pachuca retrasó la publicación de los horarios en la Liga MX.

La palabra de Jesús Martínez pesó y los horarios fueron modificados. Esta misma situación provocó que la Liga MX tardara más tiempo en publicar en sus redes sociales los horarios para estos partidos de cuartos de final del futbol mexicano.

Al final, los juegos de vuelta del sábado se disputarán de la siguiente manera:

Club América vs Club Puebla : 14 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Azteca.

: 14 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Azteca. Club Pachuca vs Atlético de San Luis: 14 de mayo a las 20:05 horas en el Estadio Hidalgo.

Para el domingo estos son los partidos: