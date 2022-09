Aunque Carlos Salcedo dijo que él no tenía la culpa del tuit publicado en su cuenta en pleno partido del FC Juárez, al final eso no lo salvó.

Carlos Salcedo, defensa central del FC Juárez, fue multado por la Comisión Disciplinaria por hacer mal uso de sus redes sociales y agredir a los árbitros del juego de media semana ante el Club León .

Al medio tiempo del partido realizado el martes en el estadio Olímpico de Ciudad Juárez, en la cuenta de Twitter de Carlos Salcedo apareció el mensaje: “Bien Liga MX con estos árbitros! Quieren llevarse el protagonismo bien!!”.

La paradójico fue que su equipo perdió por un error del mismo futbolista , sin que hubiera polémica arbitral.

Los árbitros de ese juego fueron Jorge Camacho Peregrina como central, asistido por José Martínez y Arturo Cerritos .

Aunque el mundialista en Rusia 2018 dijo que su community manager fue el culpable de haber realizado esa publicación, eso no lo exculpó y fue multado.

Carlos Salcedo

Castigan a Carlos Salcedo por tuit

La Comisión Disciplinaria sancionó con una multa económica a Carlos Salcedo, futbolista del FC Juárez, por agredir vía Twitter a los árbitros del juego contra el Club León del martes pasado.

El comunicado explica: “La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente, al jugador del Club FC Juárez, Carlos Joel Salcedo Hernández, toda vez que durante el partido (…) los Clubes León vs FC Juárez, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d), por el mal uso de las redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia”.

El monto de la sanción no fue dada a conocer. En su mismo Twitter, Carlos Salcedo anunció el despido de su community manager, aclarando que sería una falta de respeto usar el teléfono a medio tiempo de un partido.

Carlos Salcedo (Christian Chavez / Christian Chavez)

Varias polémicas de Carlos Salcedo

La carrera de Carlos Salcedo ha estado envuelta en polémicas de todo tipo, que van desde peleas con cuerpo técnicos, lo que lo expulsó de la Selección Mexicana

También cierta inestabilidad emocional para presionar y cambiar de equipo, hasta disputas públicas con sus padres, hermanos y esposa.

